Прислали кредитную карту по почте. Что с ней делать?

Чем опасна кредитка, присланная по почте

В наши почтовые ящики, что только не попадает. Как правило, это газеты, различные рекламные буклеты и листовки. А также там может оказаться конверт с письмом от банка. В этом же конверте вы найдете кредитную карту. Сначала вы, конечно, справедливо удивитесь, ведь ничего подобного вы не заказывали и не оформляли. Однако, почитав и подумав, вы можете решить картой воспользоваться. Это будет большой ошибкой. Кредитка, присланная по почте – ваш первый и опрометчивый шаг в долговую яму. Почему это так?

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Возможно, вы открывали когда-то вклад в банке или уже оформляли кредит, который давно погасили и банк без вашего ведома оформил на вас кредитку, так сказать, в нагрузку, дополнительным бонусом. Однако не спешите ее активировать. Во-первых, вас должно насторожить хотя бы то, что подобные карты всегда активируются по телефону, вам необходимо всего лишь назвать свои паспортные данные, фамилию, имя и отчество.

Сами должны понимать, что подобная информация в наше время не является секретной и данный шаг банка абсолютно несерьезен, а значит, это уже сулит вам неприятности. И даже, если, активировав кредитку, вы будете выплачивать все свои ежемесячные задолженности в полном размере и в срок, это не будет являться гарантией не начисления вам дополнительных пеней и процентов. Так как именно по таким картам в платежах постоянно наблюдаются технические сбои. Задумайтесь, случайность ли это?

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Как поступить, если вы не давали своего согласия на оформление на вас данной кредитной карты?

Во–первых, вы должны знать, что обязательства перед банком у вас наступят только с момента активации карты. Лучше всего, если вы точно решили не пользоваться кредиткой, вам лично приехать в отделение банка в вашем городе, приславшего эту карту и потребовать закрытие счета и уничтожения карты исключительно в вашем присутствии. Это обезопасит вас на сто процентов от различных начислений платежей, о которых вы можете даже не догадываться, пока они не перерастут в значительную сумму.

И, в-третьих, впредь внимательно читайте все, что вы подписываете в банках. Ведь по закону и юридическому праву, вам могли прислать по почте кредитку, если ранее вы давали на это свое письменное согласие. Например, не прочитав должным образом договор при оформлении своей зарплатной карты.

Просто будьте всегда внимательны и ответственны в подписании договоров.