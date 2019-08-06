Преимущества использования ультразвукового скрабера

Каждая женщина вне зависимости от возраста хочет быть молодой и привлекательной. Портативный скрабер – это один из новых приборов в сфере косметологии, который в домашних условиях позволяет осуществить салонный уход.

Основой работы прибора является излучение ультразвуковых волн. Их излучает рабочая часть скрабера.

Прибор имеет небольшой вес, простой и использовании и безопасный. Методика, которая предполагает использование скрабера получила название ультразвукового пилинга. Ультразвуковой скрабер отшелушивает омертвевшие клетки кожи за счет воздействия ультразвуковых волн на кожу, в которой увеличивается кровообращение.

При массаже за счет передачи волн усиливается процессы восстановления, очищается кожа, укрепляется соединительная ткань. Вдобавок ко всему ускоряются биохимические реакции, синтезируются белки молодости, которые отвечают за гладкость и упругость кожи.

Соединение скрабера с фонофорезом поможет проникнуть лекарственным составам в кожу. Воздействие ультразвука способствует проникновению средств в кожу и пролонгированному действию активных веществ.

Действие скрабера приводит к обесцвечиванию пигментных пятен, устраняет комедоны, сглаживает рубцы и шрамы. В частотности прибор рекомендован женщинам при акне, склонной к воспалениям и чувствительности коже.

Противопоказания

Применение ультразвукового скрабера обладает следующими противопоказаниями:

Онкология;

Период беременности;

Ишемия;

Заболевания кожи на стадии нагноения;

Протезы.

Показания использования скрабера:

Закупоренные и расширенные поры;

Угри и черные точки;

Нездоровый цвет лица и кожи.

Эффект от применения прибора для ультразвуковой чистки:

Устранение омертвевших клеток, грязи и кожного жира, которые закупоривают поры;

Уменьшение выраженности воспалений и их предупреждение;

Глубокое очищение и обогащение кожи кислородом;

Активизация процессов регенерации и повышение функции соединительных тканей;

Стимулирование окислительно-восстановительных процессов, ускорение биохимических реакций и образование биологически активных веществ;

Устранение мелких морщин.

Побочные эффекты

После использования прибора побочные эффекты являются редким явлением, но все же есть определенная доля вероятности их появления. Их появление обусловлено индивидуальными особенностями человеческого организма, отсутствием должного ухода за кожей в период восстановления после процедуры, низким профессионализмом косметолога.

Отмечаются такие побочные эффекты:

Возникновение отеков на лице в области очистки ультразвукового скрабера;

Покраснение кожи, которое не исчезает длительное время;

Болевые ощущения при прикосновении к участкам, по которым проводилась чистка;

Усиленная выработка подкожного сала или чрезмерная сухость кожи до образования микроморщин;

Шелушение кожи, которое сопровождается болью и кровоточивостью.

Выполнение процедуры

Процедура очищения в салонах красоты состоит из таких этапов: