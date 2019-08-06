На успех в работе мастера влияет множество факторов. Сюда относится: его мастерство, удобные условия работы, атмосфера в коллективе, салонная мебель, используемая в ходе работы. Все это является основополагающими критериями для клиентов. Ведь каждому посетителю салона будет приятно пребывать в обществе парикмахера, имеющего большой опыт работы, который прекрасно знает свое дело и получает от этого удовольствие. Немаловажно ещё и чувство комфорта для посетителя в салонной мебели.

Если вы являетесь владельцем косметологического салона, то зарубите себе на носу самое главное правило — нельзя экономить на оборудовании! Сама работа мастера и её итог во многом зависит именно от оборудования, например вида сушуара, используемого при работе с волосами, наличия тележки для парикмахерских принадлежностей, и собственно от того, удобна ли сама мойка. Именно к выбору этого салонного атрибута нужно подходить с особой ответственностью. Большинство салонных процедур не обходятся без этого оборудования. У всех моек имеется раковина, потому при покупке следите за тем, чтобы она не была слишком узкая и маленькая, ведь вода и все применяемые средства в процессе работы будут разбрызгиваться на соседние участки. Смеситель с душем имеются в универсальных мойках.

В продаже имеются такие парикмахерские мойки , у которых имеется функция регулировки угла наклона раковины, это осуществляется благодаря гидравлической или электрической системе.

Также можно купить мойку, имеющую кресло, регулируемое под требуемый угол наклона. А также есть мойка, у которой кресла нет, она комплектуется ручным душем.

Очень важно то, из какого материала была изготовлена мойка. Самые долговечные, устойчивые и безопасные — это керамические мойки.

Приобрести керамическую мойку можно на выставках, где предлагается большой выбор косметологической продукции.

Мойки для парикмахерской и их главные особенности

Мытье головы должно выполняться легко и быстро, а главное клиент должен чувствовать себя расслабленно. И наша мебель поможет вашим клиентам правильно оценить оказываемые косметологические услуги вашими мастерами. Мы предлагаем вам приобрести для своего салона мойки, имеющие раковины глубокие, средние и малые.

Как правильно выбрать мойку для волос?

Выбирая парикмахерскую мойку , обращайте внимание на такие детали:

Как крепится мойка: навесной или стационарный способ.

Из какого материала сделана мойка.

Оснащена ли мойка выемкой для шеи и встроенным душем?

Такое оборудование можно купить в любом уголке Украины, для этого следует оформить заказ на сайте интернет-магазина. Товар доставляется по всей Украине.