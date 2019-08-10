Обзор телевизора BenQ SK3242

Телевизор BenQ SK3242 отличается широким функционалом и высоким качеством воспроизведения картинки и звука. Данная модель создана с внедрением современных технологий и способна конкурировать с моделями высокого ценового сегмента при своей относительно невысокой цене. Возможно посмотреть цены телевизоров на сайте «На Обзорах» https://naobzorah.ru/tv.

Множество полезных интерфейсов (VGA, HDMI x2, AV x2, S-Video и другие) делают BenQ SK3242 универсальной техникой. При этом они встроены, что упрощает использование аппарата.

Благодаря дополнительным опциям, возможно подключить разные гаджеты, включая приставку для игр, видеокамеру, фотоаппарат и наушники.

Отдельно стоит сказать о звуке. Чёткость его здесь на высоте – мощность 16 Вт (2×8 Вт), два динамика. Это позволяет настроить объёмное звучание стереозвук.

Изображение воспроизводится в высоком качестве, выраженном в чёткой картинке, реалистичных цветах, оптимальной контрастности.

Параметры воспроизведения: высокое разрешение экрана (1920×1080), яркость 500 Кд/м2, угол обзора: 178° позволяют смотреть телепередачи с любого места. Необходимые стандарты поддерживаются должным образом, потому проблем с просмотром и дефектов изображения возникнуть не должно.

Из дополнительного функционала можно отметить следующее: наличие прогрессивной развёртки и поддержание стандартов NTSC, SECAM, PAL. При подключении компьютера или другой техники доступны основные разрешения (перечислены ниже). Форматы входного сигнала от 480i до 1080p, есть 24p True Cinema.

Модель BenQ SK3242 предусмотрена компанией-производителем в стильном дизайне — лаконичный прямоугольный корпус из матового пластика чёрного цвета. Вес аппарата оптимальный для транспортировки и установки. С помощью специального крепежа возможно установить на стену.

Таким образом, телевизор BenQ SK3242 можно охарактеризовать по принципу достаточности: здесь есть всё необходимое для просмотра телепрограмм и работы с дополнительной техникой (ПК, флешками, телефонами).

Главные технические параметры

Тип: ЖК-телевизор;

Экран (формат) — 16:9;

Диагональ «32 дюйма» (81 см);

Разрешение: 1920×1080, Full HD;

для гаджетов):640 x480

800 x600

1024 x768;

Контрастность:5000:1;

Прогрессивная развёртка: есть;

Обзор (угол): 178°;

Звук

Мощность: 16 Вт (2×8 Вт);

Динамики – 2шт;

Стереозвук/объёмное звучание.

Интерфейсы

Входы: S-Video, AV x2, компонентный, HDMI x2 VGA;

Выходы: аудио (стерео).

Параметры