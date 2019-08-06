Уход за кожей вокруг глаз во многом отличается от остальных процедур. Обыкновенные кремы для кожи лица не подходят для ухода за кожей вокруг глаз. Но даже если обеспечить коже в периорбитальной области тщательный, бережный и деликатный уход, все равно будет достаточно сложно скрыть признаки увядания кожи.

Многие считают, что добиться омоложения можно только прибегнув к пластической хирургии, но так ли это?

Современная эстетическая медицина предлагает множество безоперационных методик устранения признаков старения кожи и борьбы с разнообразными дефектами кожи.

Мягкого и эффективного омоложения области вокруг глаз можно добиться при помощи лазера.

Основные моменты

Многие опасаются выполнять какие-либо аппаратные процедуры в области глаз из-за страха возникновения болевых ощущений, риска инфицирования и осложнений. Лазерное омоложение кожи вокруг глаз является безопасной процедурой и косметологи утверждают, что ее выполнение не должно вызывать никаких опасений. Процедура полностью безболезненная и безопасная. К ее проведению не нужно специально готовиться, восстановительный период длиться несколько часов, а такие неприятные явления как покраснение, отечность, шелушение кожи практически не видны и исчезают в течение суток.

Особенность лазерной обработки кожи заключается в том, что световые лучи достаточно легко проникают в кожу, не повреждая при этом ткани. Термическое воздействие осуществляется на заданную глубину, а коагуляционный эффект, создаваемый лазерным лучом, исключает возможность возникновения синяков, кровоподтеков и гематом.

Ожоги на коже появятся, ведь аппарат для лазерного омоложения кожи вокруг глаз имеет специальную охлаждающую насадку. Инфицирование, вирусное заражение при проведении процедуры полностью исключены, поэтому можно не опасаться осложнений и воспалений.

После воздействия на коже возникает незначительное покраснение, но оно достаточно быстро исчезает. Спустя несколько дней тонкая кожа в этой области становится эластичной, подтянутой, упругой. Взгляд становится открытым, свежим, молодым.

Преимущества лазерного омоложения глаз

Главным достоинством методики является глубокое проникновение внутрь кожи и внутренне омоложение, и стабильность в полученном результате. Вдобавок ко всему, лазерное омоложение не имеет ограничений по типу кожи.

К положительным моментам также относится возможность сочетания лазерного омоложения с другими методиками. Вдобавок ко всему, для достижения оптимального результата рекомендуется вместе с омоложением кожи в области глаз выполнять инъекции ботокса или выполнять моделирование филлерами.

Восстановительный период занимает не больше недели. Легкая отечность, которая отмечается сразу после выполнения процедуры, сменяется незначительным покраснением. После этого ороговевшие клетки начнут отшелушиваться, а на их месте появляются новые молодые клетки. Эпидермис полностью обновляется через неделю. Именно тогда удастся оценить результат выполненного омоложения глаз.

Противопоказания

Ограничения по применению неодимового лазера и других его видов в периорбитальной области стандартны. Они делятся на абсолютные и относительные. К первой категории принадлежат злокачественные и доброкачественные новообразования, онкология, некоторые инфекционные и хронические заболевания, такие как диабет, герпес, плохая свертываемость крови.

К относительным противопоказаниям относится наличие свежего загара, период беременности и лактации, обострение кожных заболеваний.

Показания

Применение лазера для омоложения вокруг глаз целесообразно в таких случаях:

Мимические и старческие морщины;

Пигментация;

Потеря кожей упругости и возникновение мешков под глазами;

Рубцы и прочие механические повреждения.

Побочные эффекты

Несмотря на то, что лазерное омоложение кожи вокруг глаз считается одной из наиболее безболезненных и безопасных методик, процедура обладает рядом побочных эффектов:

Зуд, шелушение, покраснение кожи, которые возникают на фоне повышенной чувствительности к термическому воздействию;

Образование келоидных рубцов при нарушении механизма выработки соединительной ткани в процессе заживления;

Риск появления герпетической инфекции и усугубление дерматологических заболеваний, таких как акне, экзема, псориаз.

Для снижения вероятности возникновения побочных эффектов стоит использовать специальные восстанавливающие и увлажняющие крема, солнцезащитные и дезинфицирующие составы.

Вдобавок ко всему на этапе подготовки к процедуре омоложения пациенту нужно ограничить или полностью исключить воздействие солнца.

Преимущества процедуры

Популярность лазерного омоложения кожи вокруг глаз обусловлена следующими преимуществами методики: