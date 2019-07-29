Как осуществляется ремонт автостекл.

Ремонт стекол авто собой представляет очень популярную сервисную процедуру благодаря тому, что стекло собой представляет самую уязвимую составляющая автомобиля.

Трещины и сколы появляются, в основном, на лобовом стекле от столкновения с очень маленькими камнями или ввиду температурных перепадов в зимнее время. Нередко хозяева автомобиля полагают, что ремонт стекол автомобиля можно произвести самостоятельно.

К сожалению, аналогичная позиция не верна, и дома можно рассчитывать лишь на то, что трещина не будет «разбегаться» по стеклу сразу, а лишь спустя некоторое время. Это связано с тем, что ремонт стекол авто собой представляет очень непростую процедуру, при которой нужно не только исполнить конкретную технологию ремонта, но и правильно понимать суть происходящих в структуре стекла процессов.



Переднее стекло сегодняшнего автомобиля собой представляет очень трудную конструкцию. Очень популярны стекла, которые состоят из трех компонентов – 2-ух пластин стекла и каст-пленки между ними, которая призвана удержать осколки в случае дорожно-транспортного события. Аналогичные стекла, именуемые «триплексом», крепко вошли в автомобильную промышленность благодаря собственной практичности. Изготовление стекла также собой представляет весьма сложный тех. процесс, в который входит дальнейшая термообработка, именуемая закалкой подробности по ссылке https://moscowautoglass.ru

При ее осуществлении в стеклянной пластине появляются зоны напряжения которые значительно увеличиваются при вклеивании стекла в силовую структуру автомобильные кузова. Попадание камня либо температурный перепад приводит к образованию трещин в зоне внутренних стрессов, и изменение сил механики введет к дальнейшему «расползанию» трещины по поверхности стекла.

Основная задача при проведении ремонта стекол авто состоит в уменьшении внутренних стрессов и созданию препятствия к увеличению трещин. Для этого специалист засверливает края трещины, за счёт чего меняется кинематика сил механики, и движение трещины останавливается. После чего территория повреждения очищается, обезжиривается и заполняется специализированным клеем, обладающим большей пластичностью. Состав стягивает части стекла и перераспределяет нагрузки, поэтому достигается стойкий ремонтный эффект.



После чего поверхность с внешней стороны тщательно зашлифовывается и полируется, что дает возможность избежать появления оптических искажений. Разумеется, происходят ситуации, когда ремонт стекол авто под собой предполагает полную замену лобового стекла. Процедура эта тоже очень сложная и непростая. А дело все в том, что на современных автомобилях переднее стекло считается одним из структурных компонентов кузова и конкретно вклеивается в раму с применением специализированных составов. Подобным образом, ремонт стекла автомобиля выполняется с применением специального инструментария.

Повреждённое стекло вырезается из кузова с применением специализированной струны, после этого места креплений отделываются, зачищаются и обезжириваются. Вклеивание нового лобового стекла также собой представляет трудоемкую процедуру, при которой важно обеспечить самую большую степень герметизации соединений. Более того, специалистам важно не позволить перекосов при установке, в связи с чем применяется специализированное измерительное оборудование.

После ремонтных работ стекло подвергается сушке на протяжении нескольких суток, и работа автомобиля в этот период очень нежелательна. Подобным образом, выполняя ремонтные работы стекол авто, такому водителю необходимо подбирать серьезные компании, предоставляющие гарантию на осуществленные работы. Именно так можно иметь уверенность в качестве и хорошем завершенном результате.