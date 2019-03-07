Как компании подготовиться к проверке налоговой?

Налоговая проверка – это то, с чем сталкивается любая компания во время ведения своей хозяйственной деятельности. В первую очередь надо подготовиться для того, чтобы избежать дополнительных вопросов со стороны налоговых органов.

Существуют камеральные и выездные налоговые проверки, которые имеют определенные отличия между собой, и мы обозначим способы, позволяющие обезопасить свою фирму.

С чего лучше начать подготовку?

Если в вашей компании нет юриста или же вы хотите найти специалиста, который полностью проверит состояние документации на соответствии нормам гражданского законодательства, то тогда стоит пригласить адвоката по налогам.

Обязательно делается правовой анализ контрагентов, отчетных документов и проведенных недавно сделок. Проверяется полностью бухгалтерия фирмы и устраняются выявленные недостатки. Пересмотреть документацию надо хотя бы за квартал.

Также осуществляется работа с персоналом, которому нужно разъяснить, как будет проходить проверка и что надо говорить проверяющим представителям из ФНС.

Подготавливаемся к выездной и камеральной проверке со стороны ФНС

Чаще всего проводятся камеральные проверки, когда в ФНС предоставляются документы компании. Но бывает и так, что инспекторы выезжают в офис юридического лица и изучают документы на месте.

Налоговая служба никогда не уведомляет о том, что она планирует осуществить выездную проверку, поэтому можно ориентироваться на косвенные признаки. Например, это может быть дата прошедшей проверки. Делаются выездные проверки раз в три года.

Если проверяющие пришли к вашим контрагентам, то скорее всего в ближайшее время они нагрянут с проверкой и в ваш офис. Насторожить представителей налоговой службы должны и часто появляющиеся убытки в финансовых и бухгалтерских отчетах юридического лица или низкая заработная плата сотрудников по сравнению с региональными показателями.

Таким образом у вашей компании будет больше шансов попасть на выездную проверку. При учете этих косвенных признаков можно подготовиться заранее, приведя в порядок финансовые и налоговые документы компании.

Что делать, если вам угрожает проверка?

При помощи юриста проанализируйте последние сделки, особенно те, которые были убыточными. Следует также проверить правильность проведенной налоговой отчетности.

Рекомендовано пересмотреть базу контрагентов и партнеров на предмет добросовестности. Санкции, назначаемые ФНС зависят от того, какие недочеты в работе фирмы были допущены. Чаще всего после налоговых проверок приходят уведомления о доначислениях или штрафах. Все документы, такие как договора, акты выполненных работ, счет фактуры, учредительная документация должны быть подготовлены в соответствии с законодательными нормами.