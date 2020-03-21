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Эффективное лечение алкоголизма и наркомании

Мар 21, 2020УслугиКомментарии к записи Эффективное лечение алкоголизма и наркомании отключены

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Все знают, как трудно сделать первый шаг, чтобы быть честным с самим собой: «Да, я зависим, но я не одинок в решении этих проблем, и поэтому мне нужна помощь опытного врача». Этот шаг определенно является обязательным, иначе зависимость разрушит жизнь зависимого человека и превратится в кошмар для близких.

Но необходимо верить, что квалифицированная медицинская помощь может освободить людей от зависимости, вернуть их к полноценной жизни, к их любимой работе и к их семье. Чтобы это желание сбылось, первым делом нужно обратиться в наркологическую клинику «Вне зависимости». На официальном сайте https://narco-profi.ru/ клиники можно более детально узнать об услугах и воспользоваться предложениями по тел.: 8 (862) 225-86-06, 8 (918) 696-83-20.

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Частная наркологическая клиника «Вне зависимости» в Сочи предлагает:

  • современные эффективные методы лечения алкоголизма и наркомании;
  • профилактику абстиненции, включая детоксикацию;
  • стационарное и амбулаторное консультирование;
  • выезд на дом для установки капельницы и вывода из запоя на дому.

Наркологический центр – это современное специализированное лечебное учреждение, которое оказывает круглосуточную помощь зависимым от алкоголизма и наркомании. Можно смело доверить свою проблему команде опытных профессионалов с многолетним опытом успешного лечения алкоголизма и наркомании.

Целью детоксикации является в первую очередь прекратить прием алкоголя и облегчить физические и психические последствия внезапной отмены. Детоксикация пополняет уровень жидкости в организме. Процесс улучшает состояние пациента и подготавливает его к терапии.

Пациентам дают:

  • витамин B;
  • магний;
  • калий.

Опытные врачи и медицинский персонал контролируют безопасность пациента. Врачи проводят анализы крови и другие анализы для контроля остатков вредных веществ в организме. В клинике поддерживают детоксикацию с помощью фармакологической терапии – лекарства подбираются таким образом, чтобы максимально устранить неприятные последствия абстинентного синдрома.

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Алкоголизм является распространенной социальной проблемой, которая возникает в любой среде, независимо от ее материального положения, уровня образования, местоположения и даже возрастной группы.

Ваше выздоровление – забота наркологического центра «Вне зависимости»! В Центре не только помогают пациенту прекратить употребление алкоголя, но и обеспечивают психологическую поддержку и мотивацию, необходимые для последующей терапии.

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