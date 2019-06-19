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Двери тамбурные – особенности конструкции и достоинства

Июн 19, 2019УслугиКомментарии к записи Двери тамбурные – особенности конструкции и достоинства отключены

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Для широких дверных проемов идеальным вариантом будут тамбурные двери. Они прекрасно вписываются в дизайн дома или квартиры, а также будут надежно защищать от всякого рода злоумышленников.

Тамбурные конструкции не являются входными, но отлично защищают помещение от грязи, шума и холодного воздуха.

Где устанавливаются конструкции данного типа

Тамбурные двери могут устанавливаться в офисах, частных домах, коттеджах, в тамбурных помещениях многоэтажек. Установка таких моделей в офисе может существенно поднять престиж компании и подчеркнуть ее значимость.

Преимущества

Двери тамбурной конструкции обладают следующими достоинствами:

  • гарантированное качество от производителя;
  • высокая степень защиты;
  • современный дизайн;
  • отличная шумоизоляция;
  • противопожарные свойства;
  • использование экологически чистых материалов;
  • долговечность;
  • доступная цена.

Металлические тамбурные двери отлично подходят на лестничную площадку в тамбур. Данные дверные конструкции устанавливаются, как правило, на лестничной площадке, и являются входом сразу в несколько квартир.

Конструкционные особенности тамбурных дверей

Вся фурнитура имеет прочное никелированное покрытие и превосходно работает. Данные модели открываются наружу, но могут переустанавливаться для открывания внутрь помещения. Тамбурные конструкции должна быть качественной, устойчивой к взломам.

На официальном сайте магазина дверей «Двери из стали» можно получить всю необходимую информацию о тамбурных дверях, где данная продукция представлена в широком ассортименте, а также воспользоваться выгодными предложениями по доступной цене. На данный момент времени в интернет магазине не имеется недостатка во входных дверях, в частности, тамбурных, различных ценовых категорий.

Металлические тамбурные двери обычно комплектуются противосъемными штырями, которые препятствуют снятию двери с петель злоумышленниками. Во время закрывания двери штырь входит в особый паз, находящийся в дверной раме. Если взломщик попробует срезать петли, то штыри под весом дверной конструкции тут же упадут в пазы и зафиксируют дверь на месте.

Производитель дает гарантию на бесперебойную работу конструкций в течение одного года. Благодаря новым тамбурным дверям вы можете чувствовать себя в полной безопасности, а их внешний вид полностью соответствует качеству. Поэтому радовать вас будут долгие годы.

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