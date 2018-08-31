Что такое баннер — виды печати баннеров в Киеве

Печать баннеров в Киеве — популярная услуга, без которой сложно представить рекламу. Баннер — изображение большого формата, которое привлекает внимание людей. Их используют компании, различные организации для продвижения собственных товаров и услуг.

Что такое баннер?

Под этим понятием подразумевается большое тканевое полотно прямоугольной или квадратной формы. На него наносится изображение или текст рекламного или информационного содержания. Изделие является действенным инструментом наружной рекламы. Изготавливается методом широкоформатной печати.

Материалом для него служит плотная полихлорвиниловая пленка. Широкоформатная печать баннеров позволяет получить изображение высокого качества, убедитесь сам на gooddays.com.ua/pechat-na-bannere .

Виды баннеров

Баннеры подразделяются на несколько категорий в зависимости от материала:

изделия, изготовленные из баннерной бумаги, которая пропитана латексом и нейлоном;

продукция из синтетической баннерной ткани;

полиэтиленовые плакаты — обойдется такая печать баннеров недорого;

изделия из винила.

Виды печати на баннерах

Есть два основных вида печати на баннерах:

Широкоформатная печать. Она дает неограниченные возможности. На ткань наносится изображение, которое долговечно, не поддается выгоранию, устойчиво к различным атмосферным явлениям, а также изменениям температурных режимов. Такую наружную печать часто используют для создания рекламы, которую планируется размещать на фасадах домов. Интерьерная печать. Такая печать баннеров Украина требует большего качества и четкости изображения. Этот вид используется для размещения в помещениях и неподалеку от присутствия предполагаемой аудитории. Этот вид печати создается на специальных принтерах большого размера. В процессе используются эко-сольвентные чернила, у которых отсутствует едкий и неприятный аромат. Используется для создания пресс-волов, бек-имиджей, дипломных проектных работ.

Преимущества широкоформатной печати

Плюсами этого вида печати являются следующие:

быстрые сроки изготовления;

получение яркого и красочного изображения;

разнообразие видов и размеров;

бросается в глаза не только днем, но и ночью за счет специальной подсветки;

изображение устойчиво к неблагоприятным факторам окружающей среды;

печать баннеров онлайн доступна каждому благодаря приемлемой стоимости.

Широкоформатная печать на баннерах — действенный способ продвижения любой продукции.