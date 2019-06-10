Аренда компрессоров с двигателем DEUTZ

Дизельные двигатели от немецкого производителя Deutz AG устанавливаются во многое строительное, сельскохозяйственное и промышленное оборудование. Силовые установки Deutz обладают высокими показателями по долговечности, стабильности, экономичности и экологичности. В компании «Центр аренды оборудования» в Перми предлагаются в аренду компрессоры дизельные с немецким двигателем, который гарантирует безотказную работу оборудованию. Узнать более подробную информацию вы можете позвонив по бесплатному телефону: 8-800-775-85-10

Особенности двигателя Deutz

Двигатели Deutz являются результатом многолетних исследований, благодаря которым удалось создать продукцию, соответствующую самым высоким требованиям.

Четырехтактные моторы имеют рядную конструкцию, удобную для обслуживания и ремонта.

Компактные габариты и легкий вес позволяют интегрировать двигатели в технику любого типа.

Двигатели прошли серьезные испытания в суровых климатических условиях, и отличаются высокой степенью выносливости.

Моторы работают тихо, с минимальными вибрациями.

Современная система прямого впрыска позволяет экономично расходовать топливо, благодаря чему эксплуатация компрессора является экономически выгодным решением.

Агрегаты обладают длительным моторесурсом до капитального ремонта, и большим межсервисным интервалом.

По уровню выхлопов двигатели полностью соответствуют международным стандартам по экологической безопасности.

Компрессорные станции с немецким двигателем – это гарантия качества и скорости выполнения поставленных задач. Компрессоры с дизельным приводом широко востребованы в различных областях, где используется пневматическое оборудование или инструмент. В нашей компании предлагаются в аренду агрегаты в передвижном и стационарном исполнении, в заводской или улучшенной комплектации. Оформить заявку напрокат можно в любое удобное для Вас время, у оператора по телефону бесплатной линии.

Компрессоры с двигателем Deutz представлены в различном исполнении, и могут быть подобраны для Вашего объекта с учетом производственных нужд. В нашем каталоге представлены источники сжатого воздуха с различной степенью мощности, производительности и давлением.

Для частого перемещения по объекту и в полевых условиях используются передвижные модели компрессоров, установленные на колесное шасси, и защищенное всепогодным капотом. Если компрессор необходим для интеграции в производственную пневмолинию – рекомендуем арендовать стационарное оборудование на антивибрационных опорах.

Мы предлагаем услуги проката компрессоров по всей России, так как филиалы компании расположены практически во всех крупных городах страны: Уфа 8-964-958-88-88, Самара +7(846)267-10-62, Казань +7(937)775-00-06. Получить консультацию специалиста, и узнать об имеющихся акционных предложениях можно по бесплатному телефону: 8-800-775-85-10.