Аренда интроскопов: как выбрать подходящую модель

Требования к безопасности на объектах с массовым пребыванием людей, а также на общественных и развлекательных мероприятиях постоянно возрастают. К реализации задач безопасности привлекают оборудование разного назначения, в том числе досмотровое оборудование. Одним из видов досмотровой техники являются интроскопы – приборы, способные быстро точно оценить внутренне содержание багажа бесконтактным методом.

На многих объектах (в аэропортах, на вокзалах, в багажных почтовых отделениях) интроскопы являются одним из видов обязательного оборудования. В случаях же проведения массовых мероприятий досмотровая техника данного рода требуется всего на несколько дней. Так как стоит она недорого, организаторы мероприятия не спешат ее приобретать. Но как в таком случае исключить риски? — Выходом станет аренда оборудования. Компания «СпецТехАренда» на своем сайте https://www.arenda-antiterror.ru предлагает выгодные условия аренды интроскопов и другого досмотрового оборудования.

Как правильно выбрать интроскоп для аренды

В аренду чаще всего сдаются интроскопы для досмотра багажа и ручной клади. При выборе необходимого устройства следует руководствоваться такими характеристиками, как:

Размер тоннеля, определяющий максимальные габариты багажа, подвергаемого досмотру.

Способ загрузки багажа для досмотра (верхняя или нижняя загрузка). Модели с нижней загрузкой более удобны при досмотре крупных и тяжелых вещей. Для досмотра небольших личных вещей можно использовать интроскопы с верхней загрузкой. Но в таком случае необходимо уточнить, оснащен ли прибор выходным роликовым столом, предотвращающим падение вещей на пол после досмотра.

Так как в аренду предоставляются интроскопы, которые уже были в пользовании, необходимо оценить их техническое состояние, в частности проверить, соответствует ли проникающая способность по стали прибора заявленным характеристикам. Данное значение должно быть не менее 12–14 мм, то есть прибор должен определять органический состав предмета, находящегося за стальным листом указанной толщины. В противном случае эффективность работы прибора будет недостаточной для определения опасных предметов, скрытую за другими изделиями (ноутбуком и т.д.).

Оформляя договор аренды в компании «СпецТехАренды», арендатор имеет возможность проверить работоспособность прибора, убедиться в его достаточной проникающей способности. Кроме того, специалисты компании окажут консультативную поддержку в освоении азов работы с интроскопом. При необходимости компания может предоставить своего специалиста, который будет обслуживать оборудование в течение всего срока аренды.

Стоимость услуги аренды формируется из таких факторов, как количество арендуемого оборудования, его модификации, сроков аренды, потребности в дополнительных услугах и др.

Аренда интроскопов и другого рентгенотелевизионного оборудования в компании «СпецТехАренда» – выгодный и надежный способ обеспечения безопасности людей во время проведения вашего мероприятия.