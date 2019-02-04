Актуальность и необходимость использования видеонаблюдения

С течением времени информационные источники совершенствовались и, с появлением новых технологий, мечта видеть все что скрыто от наших глаз – наконец, стала реальной. С одной стороны, это желание нам диктуют требования безопасности, стремление защитить себя и своих близких, желание поддерживать жизненную стабильность. Помимо этого, такая информация способствует человеческому развитию и помогает обществу покорять все новые ступени эволюции.

Какие возможности дают человеку системы видеонаблюдения?

В первую очередь, видеонаблюдение позволяет существенно повысить уровень безопасности подконтрольного объекта. Теперь мы можем наблюдать за изменением ситуации круглосуточно. При этом человеку совершенно не обязательно постоянно находиться перед монитором и отслеживать каждую секунду происходящего. Ведь современные системы видеонаблюдения дают нам возможность просматривать конкретный фрагмент события в записи при помощи специальных видеозаписывающих устройств.

Благодаря стремительному росту и постоянному прогрессу технологий, и одновременно усовершенствованию функциональности, данные системы видеоконтроля пользуются невероятным спросом и стают все более популярными во всевозможных сферах.

Видеонаблюдение обеспечивает решение таких задач:

Контроль ситуации одновременно на нескольких объектах.

Возможность получать дополнительные сведения о функционировании предприятия (работоспособность персонала, перемещение товара, пр.).

Возможность охватывать сразу несколько ракурсов, которые удалены от наблюдателя и недоступны его взору.

Наличие информационных архивов, используемых для проведения видеомониторинга и видеоаналитики.

Высокая скорость реагирования, включая возможность моментальной корректировки действий достаточно большого штата сотрудников.

Область применения систем видеонаблюдения

Кроме круглосуточного мониторинга, установки видеонаблюдения также с большим успехом применяются и в других областях. Например, для контроля и управления разнообразными производственными линиями и процессами, обслуживания клиентов, обеспечения трудовой дисциплины и охраны труда, – для многофункциональной современной системы работа найдется везде!

Также видеонаблюдению давно нашли применение в транспортных системах и других местах с очень большим скоплением людей (аэропорты, метрополитен, супермаркеты, автостоянки, пр.). Это позволяет вести круглосуточный контроль, а также своевременно предотвращать возможные происшествия. Таким образом, риск возникновения опасных для жизни человека ситуаций – существенно снижается.

Сегодня видеооборудование часто устанавливается с целью контроля и управления бизнес-процессами. Например, компании, которые занимаются производством стройматериалов или же заняты в сфере металлопроката, активно используют данные системы контроля. Это связано и с возможностью поддержания ритмичной работы конвейера и с возможностью мгновенно выявлять и быстро ликвидировать нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе работы.

Основными элементами систем видеонаблюдения выступают:

Видеокамеры

Мониторы

Видеорегистраторы

Прочие дополнительные устройства.

Наряду с активным использованием систем в промышленности, бизнесе и других отраслевых направлениях, сегодня системы видеонаблюдения получили широкое применение и у частных лиц. Ведь такая система безопасности может очень существенно увеличить и расширить возможности домовладений, так как теперь жизнь их собственников, а также сохранность материальных ценностей, находятся под надежной защитой!

Основные характеристики, присущие системам видеонаблюдения:

Высокая функциональность

Возможность продолжать работу в любую погоду

Универсальность

Возможность вести наблюдение в ночное время суток.

Современные видеосистемы безопасности имеют отличную особенность – камеры видеонаблюдения таких систем оборудованы невидимой для человеческих глаз инфракрасной (ИК) подсветкой, с помощью которой, они могут записывать все что происходящее в их поле зрения даже в полной темноте. Это дает возможность добиться хороших результатов мониторинга и детализации, поскольку передаваемое на монитор изображение будет иметь отличное качество, тогда как сама камера остается незаметной для злоумышленников. Таким образом, системы видеонаблюдения позволяют вести скрытую съемку объекта, что особенно актуально при охране частного жилья, позволяя поймать преступников на горячем.

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