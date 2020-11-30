Адвокат по уголовным делам

Граждане и организации, нуждающиеся в юридической помощи, ищут, прежде всего, проверенного адвоката. «Проверенного» — значит, доказавшего собственную эффективность и результативность на деле. Как правило, проверенных адвокатов ищут через родственников, друзей и коллег по работе. Если никто из ближайшего окружения юридическими услугами не пользовался (хотя это маловероятно), граждане нередко ищут проверенного адвоката через пользователей тематических ресурсов.
Почему это так важно для граждан? Причин несколько.
- Адвокатов множество, и какие из них «хорошие», а какие «не очень» можно узнать только после заключения соглашения и оплаты гонорара. Но во многих правовых вопросах рисковать, меняя адвокатов, и «испытывать судьбу» чревато не только потерей денег и имущества, но также свободы, существенным вредом правам и интересам.
- Адвокату, проверенному родственниками и друзьями, гражданин доверяет больше. Это особенно важно в процессе оказания помощи по уголовным делам, поскольку защитник должен знать мельчайшие детали ситуации и без доверия здесь не обойтись.
- Родственники, порекомендовавшие адвоката, конечно, никакой правовой ответственности за его действия не несут. Но есть также моральная ответственность за то, что гражданин, нуждающийся в помощи, по их совету выбрал именно того, а не иного юриста.
- Адвокат, к которому обратились по рекомендации, постарается оправдать оказанное ему доверие. Данное обстоятельство можно рассматривать как дополнительный источник мотивации.