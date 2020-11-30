Адвокат по уголовным делам

Граждане и организации, нуждающиеся в юридической помощи, ищут, прежде всего, проверенного адвоката. «Проверенного» — значит, доказавшего собственную эффективность и результативность на деле. Как правило, проверенных адвокатов ищут через родственников, друзей и коллег по работе. Если никто из ближайшего окружения юридическими услугами не пользовался (хотя это маловероятно), граждане нередко ищут проверенного адвоката через пользователей тематических ресурсов.

Почему это так важно для граждан? Причин несколько.