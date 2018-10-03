Зачем необходимо туристическое страхование

Туристическая страховка всегда входит в список услуг которые предоставляются от тур оператора по умолчанию. Когда мы организовываем собственное путешествие собственными силами в безвизовую страну, практически всегда появляется соблазн сэкономить на оформлении туристической страховки. Кстати, если вас интересует туристическое страхование переходите на сайт https://erv.ua/uslugi/dlja-turkompanii/. Страховка для визы не требуется, для чего расходовать деньги? Еще один вариант про надобность покупки страховки забывают. Для чего необходимо оформить туристическую страховку? Как сделать это потратив короткое время? Как приобрести страховку online? Сегодня я хочу дать ответ на данные вопросы опираясь на собственном опыте.

Как мы пришли к решению, что необходимо оформить туристическую страховку

Оформление туристической страховки мы никогда не делали, аж до поездки в Египет в Дахаб. До этой поездки, мы ездили с тур операторами или не думали о приобретении страховки совсем. На этот раз, мы организовали поездку собственными силами, исходя из позитивного опыта самостоятельного поездки на Сейшелы. Главной целью поездки был еженедельный курс обучения дайвингу и получение сертификата OWD. Здесь появились первые страхи, а что если… и что тогда делать. Мы были испуганы бесчисленными рассказами товарищей о дороговизне применения барокамеры, а в нее мы обязаны были непременно попасть. Наслушавшись страшных историй, мы поняли, что приобрести расширенную туристическую страховку — дело необходимое и нужное. Страховку купили online в последний момент, практически перед выездом в аэропорт.

Опыт применения туристической страховки Альфастрахования

В поездке у нашей подружки случилось серьезное пищевое отравление, что к большому сожалению для Египта, норма. Мы забыли о купленной страховке, начали излечивать средствами находящимися под рукой. Сбегали в местную аптеку, купили какие-нибудь таблетки. Кроме того, местные принесли нам бедуинскую траву. Клятвенно пообещали, трава упростит страдания. Пациентка принимать траву наотрез не захотела. Облегчения не наступало, становилось все хуже и хуже, шел второй день болезни, отпуск пропадал. Всех настораживало, что отравлению предшествовало погружение на 30 метров. Пациентка начала заявлять о покалывании в суставах. Ну все, ни дать ни взять — декомпрессионная болезнь. И здесь вспомнили, что у нас есть страховка.

Воспользоваться страховкой от альфастрахования оказалось очень просто. По указанному в полисе номеру телефона был русскоязычный оператор. Доктор прибыл на протяжении часа к нам в отель. Провел обследование и совершено бесплатно предъявил все нужные лекарства. Посмеялся над нашими предположениями о декомпрессионной болезни. Сделал «живительный укол» и покинул нас, забрав ксерокопию паспорта заболевшей. От правильно прописанных лекарственных средств, сразу стало лучше. За сутки признаки болезни сошли на нет. Остаток, отпуска был спасен. И так, я думаю, что я привела достаточно неплохой пример, что бы довести, что оформить туристическую страховку очень необходимо и очень полезно. Потратив 1 раз 500 рублей, можно сберечь намного большие суммы если появятся проблемы в путешествии.