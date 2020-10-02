Укладка тротуарной плитки на даче

Собственная дача – излюбленное место отдыха многих горожан. Поэтому большого внимания требует обустройство не только дома, но и прилегающего участка. В этом плане на первом месте стоит создание площадок и дорожек из плитки.

Какому виду плитки отдать предпочтение

При выборе материала для облагораживания определенной части усадьбы следует учесть ее назначение. Так, чтобы создать красивую дорожку, стоит обратить внимание на вибролитую плитку. Ее ассортимент столь обширен, что любой сможет выбрать вариант по вкусу и потребностям. Для обустройства площадки перед гаражом будет разумнее использовать вибропрессованные изделия. Они обладают высокими пользовательскими характеристиками, но менее декоративны.

Этапы укладки тротуарной плитки на даче

Процесс создания дорожек с использованием тротуарной плитки выполняется в несколько шагов:

1. Подготовка траншеи

Этот этап подразумевает рытье траншеи для мощения с учетом направления стока воды. Так, если планируется укладка тротуарной плитки https://asfaltmsk.ru/ukladka-trotuarnoi-plitki.html от калитки до крыльца дома, то разумнее сделать уклон от строения к выходу со двора. В итоге уровень готовой дорожки у ворот будет ниже, чем возле порога. Чтобы добиться этого, следует через каждый метр увеличивать глубину траншеи на 0,5 см.

При подготовке места для мощения необходимо снять дерн толщиной не менее 15 см плюс слой, требующийся для уклона. Глубина среза зависит от габаритов выбранной плитки и окаймляющих бордюров. Дальше нужно очистить дно траншеи от торчащих корней, камней и прочего мусора и утрамбовать его. Это делается вручную или с помощью виброплиты.

2. Создание основы

Тщательно утрамбованное дно следует засыпать слоем щебня, а потом песком. Толщина этих насыпей может быть разной. Так, для обычной пешеходной дорожки подойдет соотношение «5 + 5 см», а при создании площадки перед гаражом будет оптимальным вариант «20-30 см щебня + 10 см песка». Насыпь тоже нужно утрамбовать. Тем, кто не желает, чтобы сквозь швы пробивалась растительность, следует дно траншеи устелить геотекстилем.

3. Формирование бордюрного ограждения

Бордюры следует вкапывать в основание так, чтобы уровень их поверхности соответствовал уровню будущей плитки. По желанию вдоль этих элементов можно установить желоба, предусмотренные для беспрепятственного стекания воды.

4. Укладка материала

Мощение плитки может выполняться на сухую либо жидкую смесь, включающую цемент и песок. Первый способ позволяет легко корректировать все огрехи. Если же будет применяться «жидкий» метод, то укладку материала придется выполнять максимально быстро и точно, поскольку исправить ошибки будет непросто.

Сухой песчано-цементный раствор готовится в соотношении 1:4 и засыпается поверх утрамбованной основы. Плитки по одной погружают в смесь так, чтобы между ними получались равноценные зазоры. По окончании работы готовое полотно заливают водой, что обеспечивает его усадку и уплотнение.

При приготовлении жидкого раствора используются те же пропорции цемента и песка, а вода добавляется до консистенции густой сметаны. Когда покрытие высыхает, его, независимо от способа укладки, тщательно подметают и моют для удаления мусора и фрагментов цемента.