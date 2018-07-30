Топография в Нижнем Новгороде: виды съемки и цели работ

В основе процедуры межевания земельного участка лежит топографическая съемка. С какой целью она проводится?

Как получить план

Нередко люди планируют построить дом на дачном участке, однако не все знают, что для этого нужно обязательно получить специальное разрешение на проведение строительных работ. А для его получения необходим целый список документов, среди которых будет и план участка.

Топографическая съемка нужна для того, чтобы получить точный план определенной местности. Осуществляется она, как правило, в цифровом режиме. Существуют и другие варианты, например, на бумаге. Выбор их зависит от требований заказчика – в каком виде он захочет получить информацию. Сегодня предпочитают хранить информацию в цифровом формате из-за его удобства – на флешках, дисках, других магнитных носителях.

Не только строительные нормы и правила, но и законодательство во всех странах требует проведения топосъемки участка. Это делается в целях безопасности. Топография в Нижнем Новгороде и других городах России проводится опытными специалистами. В топографическом плане отражаются все объекты участка, в том числе дороги, деревья, кусты. Учитываются даже подземные коммуникации: системы канализации и трубопроводов, кабельные трассы и прочее. Отмечаются габариты всех объектов, расстояние между ними, рельеф местности.

Масштаб плана выбирается в зависимости от намеченных целей. Если нужна подробная карта со всеми объектами на местности, то масштаб выбирается большой. Такие документы будут стоить дороже, так как предполагают более тщательную и объемную работу.

Виды топосъемки

Существует три вида съемки:

наземная;

аэрофотосъемка;

комбинированная.

Наземная съемка в свою очередь бывает нескольких видов.

При мензульной съемке план рисуется прямо на местности. Полученная карта имеет, как правило, высокое качество, однако есть и недостатки. Потребуется провести большой объем полевых работ на местности, а они в свою очередь зависят от погодных условий. Производительность труда в данном случае будет низкой, поэтому сегодня такой вид топографической съемки почти не используется.

Тахеометрическую съемку можно использовать вне зависимости от погодных условий. Собирается информация на местности, а в помещении уже составляется план. Плюсом этого метода является то, что все процессы можно автоматизировать благодаря современным электронным приборам.

Фототеодолитная съемка осуществляется посредством фотографирования местности с разных точек. Две точки базиса являются основами фотосъемки. Базис – это точное расстояние, концы которого закрепляются и становятся центрами, откуда происходит съемка. Оптические оси оборудования располагаются параллельно. Полученные снимки позволяют создать стереоскопическую модель участка. Все делается посредством специальных приборов. С помощью сложных подсчетов нахождения камер, высоты центра объектива, расстояния и прочих параметров удается создать карту местности.

Стереотопографическим способом осуществляется аэрофотосъемка. Это основной метод государственного картографирования местности. Камера фиксирует снимки с самолета или вертолета. Далее кадры соединяются в сплошную карту, делается это в камеральных условиях на стереоприборах.

В зависимости от цели съемки, будут учитываться некоторые ее особенности. Для дальнейшего строительства того или иного объекта нужна соответственная информация. Дальнейшая эксплуатация здания будет надежной и не вызовет проблем лишь при грамотной работе специалистов. Можно заказать любой вид топографии в Нижнем Новгороде и других городах России у специализированных компаний.