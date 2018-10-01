Типы межкомнатных дверей и их особенности

Если задаться вопросом, что в комнате создает совершенную гармонию, то это, конечно же, будет межкомнатная дверь. Это не просто красивая перегородка, но и функциональная часть дома, от которой зависит общий комфорт и гармония.

Дверь в дом выбирают по нескольким параметрам, например способу открывания:

распашные (самые популярные двери, которые гарантируют высокую шумоизоляцию, а также могут открываться в любую сторону, которая выгодна в данной комнате);

с роторным механизмом (открываются в сторону, имеет высокую теплоизоляцию, но для длительной службы при установке нужно сделать точные замеры);

дверь-книжка (другое название – гармошка, подходят в компактных помещениях, где нет много места);

раздвижные (напоминают дверь шкафа-купе и двигаются по роликам. Идеально подходят в небольших квартирах).

Также по желанию на сайте компании Statusdoors клиент может заказать дверь с комбинированным способом открывания.

Как подобрать удачный тон двери

Очень важно правильно подобрать оттенок двери. Есть три основные группы – светлые, темные, необычные. Первые помогают визуально увеличить комнату, придать ей объема. А если комната сделана в светлых тонах целиком, то за счет этого она всегда будет выглядеть по-праздничному. Интересная фурнитура поможет сделать на двери основной акцент интерьера. Практически универсальным в использовании считается белый цвет. Наиболее удачно он выглядит при установке французских дверей.

Темные тона дверей подходят для больших помещений, а поскольку становятся ярким акцентом помещения, то нужно сохранять цветовой баланс между ними и другими деталями интерьера. Не подходят для маленьких помещений. Необычные тона подбирают творческие люди и все, кто сделал свой дом в современном стиле. Они оживляют интерьер и за счет смелых тонов (желтые, красные) удивляют и восхищают.

Наиболее завершенным считается процесс тогда, когда дверь идеально гармонирует с плинтусами и полом. Но в последнее время дизайнеры также стали пробовать контрастные решения, которые тоже выглядят стильно, если подобрать гармоничное сочетание цветов.

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