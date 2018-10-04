Прокладка кабельных магистралей и токоведущих проводов предусматривает применение такого элемента, как кабельная стойка. Она представляет собой сборную конструкцию из металла, предназначенную для безопасного размещения силовых проводов в ситуациях, когда их прокладка выполняется вдоль вертикальных конструкций. Применение таких стоек позволяет существенно сэкономить свободное пространство.

Такие приспособления чаще всего используется для прокладки электрических кабелей в производственных помещениях, каналах, тоннелях и кабельных полуэтажах.

Разновидности

Данные конструкции обычно классифицируются в соответствии с вариантом исполнения. Наиболее распространенным вариантом считается стойка из металлоконструкций. Для обеспечения длительной эксплуатации и предотвращения возможности возникновения коррозии чаще всего используется стойка кабельных конструкций из оцинкованной стали. Эти сборные конструкции также могут отличаться в соответствии со способом крепления. Для монтажа кабельных стоек может использоваться крепление посредством болтов, приварки, дюбелей и фиксирующих скоб.

Назначение

Стойка кабельная считается многофункциональным устройством, которое может использоваться для решения самых разных технических задач. Применение данных конструкций обеспечивает возможность:

размещения на них пускорегулирующих аппаратов;

управления технологическим оборудованием;

установки на них кронштейнов, трубчатых подвесов и т.п.

Преимущества

Если говорить о преимуществах, то стойки кабельных конструкций в первую очередь отличаются высоким уровнем устойчивости. Еще одним преимуществом является способность этих сборных конструкций выдерживать большой вес. К достоинствам данного устройства также можно отнести многофункциональность и наличие нескольких вариантов крепления.

Стойки кабельных конструкций также существенно упрощают процедуру обслуживания, ремонта и замены электропроводки. К тому же применение этого приспособления гарантирует надежность в эксплуатации и предотвращает возможность возникновения перегрева силовых кабелей. Это преимущество обеспечивается за счет наличия естественной вентиляции электропроводки.

Стоимость стойки

Цена стоек кабельных зависит от нескольких параметров. Во-первых, на стоимость влияет вариант климатического исполнения. Во-вторых, цена этого устройства зависит от используемого материала. В-третьих, ценообразование предусматривает учет типа защитного лакокрасочного покрытия. На цену могут повлиять и конструкционные особенности этого приспособления.