Советы по выбору хозблока для дачи

Грамотно оформленный садовый участок – гарантия продуктивного труда и полноценного отдыха. Важно, чтобы на территории находились необходимые хозяйственные постройки, где можно хранить оборудование и урожай. Это сараи, мастерские, гаражи, летние кухни, душевые.

Выбор материала

Самый простой, но надежный вариант – купить хозблок для дачи из дерева, экологически чистого натурального материала. Из него можно соорудить постройку гаражного типа – с навесом, закрытого типа. Иногда для строительства используется кирпич, надежный долговечный материал, который прослужит более 100 лет. Он не боится влаги, температурных перепадов. Не страшны мыши, насекомые. Однако кирпич плохо сохраняет тепло, нуждается в крепком фундаменте. Такой хозблок стоит дорого.

Именно поэтому чаще всего используется дерево. Оно сохраняет здоровый микроклимат, имеет длительный период службы. Однако натуральный материал предрасположен к гниению, поэтому нуждается в покрытии антисептиками или специальными лаками. Дерево склонно к возгоранию, вот почему мангалы или печи следует размещать в некотором удалении от построек.

Сэкономить поможет выбор в качестве материала минибруса. Он наделен всеми преимуществами дерева, но лишен большинства его недостатков. Минибрус представляет собой профилированные доски из древесины хвойных пород, снабженные элементом «шип-паз» для соединения. Он помогает избежать появления зазоров, трещин. Выглядит привлекательно, поэтому в облицовке нет необходимости. Минибрус имеет небольшой вес, поэтому не нуждается в надежном бетонном основании, что сокращает время на возведение.

Определение размеров и расположения

Длина и ширина хозблока зависит от цели его использования. Если здесь будет храниться инвентарь и инструменты вроде лопат и граблей, достаточно площади 1,5х1,5 метров. Для крупногабаритной техники потребуется площадь 2х3 м. Если же владелец решил заняться разведением кур или кроликов, масштабы увеличиваются до 3х6 м.

Для того чтобы у каждой вещи было свое место, внутри следует оборудовать полки и крючки, можно поставить небольшой шкаф.

При выборе места расположения хозяйственной постройки важно, чтобы двор оставался свободным. Иначе перемещение не будет комфортным. Лучше всего расположить такую постройку на той территории, которая не подходит для выращивания культур либо цветов. Например, на неплодородном грунте. Для таких конструкций часто выбираются места на границе с соседским участком или неподалеку от домика. Так можно быстро доставать все необходимое для работы.

Если вы планируете разводить кроликов или кур, помните, что расстояние от хозяйственного помещения до жилого должно превышать 12 метров. Определение места размещения гаражей и сараев зависит только от предпочтений владельцев. Чаще всего для этой цели выбирается площадь за домиком. Это помогает скрыть полезные постройки от посторонних глаз, не испортить эстетичности участка.