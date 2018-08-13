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Сланцевая кровля или черепица Erlus?

Авг 13, 2018СтроительствоКомментарии к записи Сланцевая кровля или черепица Erlus? отключены

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Кровельное покрытие – трудоемкий и кропотливый процесс. Крайне важно подобрать качественные строительные материалы, ведь именно от них зависит прочность и надежность крыши. На современном рынке можно найти разнообразную продукцию, которая отличается ценовой политикой, техническими характеристиками, особенностями, преимуществами и, конечно же, производителем. Материалы, о которых пойдет речь в этой статье стоят довольно дорого. Однако их цена полностью себя оправдывает, а качество и эксплуатационные свойства проверены временем.

Черепица Erlus – востребованный материал для кровельного покрытия. Производителем является компания «Эрлус», которая по праву считается наиболее крупным изготовителем этого строительного материала в Германии. Ежегодно производители выпускают большую партию продукции, количество которой давно превысило 130 миллионов. Для добычи, обработки и переработки черепицы применяют инновационные технологии и современное оборудование.Продукция постоянно награждается премиями международного значения, что подтверждает отменные свойства, популярность и востребованность материала, как в стране, так и во всей Европе.

Главными преимуществами черепицы является:

  • длительный срок службы при правильном монтаже;
  • изготавливается из глины – экологически чистого, безопасного и натурального продукта;
  • материал устойчив к коррозии, солнечным лучам, негативным природным воздействиям;
  • черепица надежная, прочная и практичная;
  • ухаживать за таким покрытием легко и удобно.

Потребители также выбирают сланец для кровли. Как говорят различные источники, эта горная порода сформировалась несколько миллионов лет назад под воздействием высоких температур. Получают камень в различных карьерах. Каждый этап всегда тщательно контролируется. Это касается добычи материала, его обработки и шлифовки, а также перевозки. При этом количество задействованных работников превышает 600 человек. Отсортировывают сланец вручную, а плиты плотно складывают друг к другу. Благодаря этому, возможность незначительных повреждений при транспортировке породы сводится к минимуму.

Отличительной характеристикой камня является слоистая структура. В его составе нет пор и капилляров, поэтому главным преимуществом сланца является влагоустойчивость, тепло- и звукоизоляционные свойства. Материал устойчив к внешним раздражителям и не выгорает на солнце, благодаря чему сохраняется привлекательность камня на протяжении долгих лет.

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