Проектирование вентиляции: специфика и особенности

Вентиляция – это искусственно организованный обмен воздуха в помещении, которым человек управляет целенаправленно. От качества воздуха зависит самочувствие и здоровье тех, кто им дышит. Вентиляционные системы позволяют не только затягивать потоки воздуха в помещение, но и организовывать забор отработанного из жилых и промышленных объектов, очищая их от неприятных запахов и вредных газов.

Установка вентиляционных систем всегда начинается с разработки проекта. Отметим, что проектирование систем вентиляции – важный этап, от которого зависит успех процесса монтажа и качество функционирования всей системы вентиляции воздуха. Доверять это ответственное задание стоит только квалифицированным профессионалам со специальным образованием и опытом проектирования.

Последствия, которые могут возникнуть, если проигнорировать этап проектирования или сделать проект неправильно.

Ошибка в подсчете диаметра воздуховода. Неправильно рассчитанный объем воздуха, попадающего в помещение через вентиляционные системы. Некорректная установка вентиляционных узлов. Проблемы с монтажом оборудования.

Какие преимущества получает заказчик на этапе проектирования?

Возможность перед началом работ увидеть и оценить концепцию вентиляционной системы. Возможность ознакомиться с планом размещения спецоборудования: воздуховодов, вентиляционных решеток и так далее. Проект позволяет согласовать установку системы вентиляции с дизайном помещения. Минимизируется риск возникновения противоречий и недоразумений между заказчиком и исполнителем во время установки оборудования, поскольку все нюансы обсуждаются на этапе проектирования.

Обязательные расчеты на этапе проектирования

Все проектные работы можно разделить на 2 части: расчетную и графическую. При проектировании систем вентиляции производятся специальные расчеты, от которых в будущем зависит успех функционирования вентиляционной системы.