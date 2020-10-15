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Проектирование вентиляции: специфика и особенности

Окт 15, 2020СтроительствоКомментарии к записи Проектирование вентиляции: специфика и особенности отключены

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Вентиляция – это искусственно организованный обмен воздуха в помещении, которым человек управляет целенаправленно. От качества воздуха зависит самочувствие и здоровье тех, кто им дышит. Вентиляционные системы позволяют не только затягивать потоки воздуха в помещение, но и организовывать забор отработанного из жилых и промышленных объектов, очищая их от неприятных запахов и вредных газов.

Установка вентиляционных систем всегда начинается с разработки проекта. Отметим, что проектирование систем вентиляции – важный этап, от которого зависит успех процесса монтажа и качество функционирования всей системы вентиляции воздуха. Доверять это ответственное задание стоит только квалифицированным профессионалам со специальным образованием и опытом проектирования.

Последствия, которые могут возникнуть, если проигнорировать этап проектирования или сделать проект неправильно.

  1. Ошибка в подсчете диаметра воздуховода.
  2. Неправильно рассчитанный объем воздуха, попадающего в помещение через вентиляционные системы.
  3. Некорректная установка вентиляционных узлов.
  4. Проблемы с монтажом оборудования.

Какие преимущества получает заказчик на этапе проектирования?

  1. Возможность перед началом работ увидеть и оценить концепцию вентиляционной системы.
  2. Возможность ознакомиться с планом размещения спецоборудования: воздуховодов, вентиляционных решеток и так далее.
  3. Проект позволяет согласовать установку системы вентиляции с дизайном помещения.
  4. Минимизируется риск возникновения противоречий и недоразумений между заказчиком и исполнителем во время установки оборудования, поскольку все нюансы обсуждаются на этапе проектирования.

Обязательные расчеты на этапе проектирования

Все проектные работы можно разделить на 2 части: расчетную и графическую. При проектировании систем вентиляции производятся специальные расчеты, от которых в будущем зависит успех функционирования вентиляционной системы.

  1. Расчет воздухообмена. На этом этапе учитывается площадь и предназначение помещения, количество сотрудников или жильцов, тип промышленной отрасли, если мы говорим не о жилых домах. Все данные вносят в специальную таблицу. Исходя из этих показаний, подбирается оборудование.
  2. Аэродинамический расчет необходим для выяснения эффективности и мощности вентиляционной системы.
  3. Расчет распределения воздуха позволяет узнать допустимую скорость движения воздуха в системе.
  4. Акустический расчет отвечает за минимизацию шума во время работы вентиляционной системы.

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