Проектирование вентиляции: специфика и особенности

Вентиляция – это искусственно организованный обмен воздуха в помещении, которым человек управляет целенаправленно. От качества воздуха зависит самочувствие и здоровье тех, кто им дышит. Вентиляционные системы позволяют не только затягивать потоки воздуха в помещение, но и организовывать забор отработанного из жилых и промышленных объектов, очищая их от неприятных запахов и вредных газов.
Установка вентиляционных систем всегда начинается с разработки проекта. Отметим, что проектирование систем вентиляции – важный этап, от которого зависит успех процесса монтажа и качество функционирования всей системы вентиляции воздуха. Доверять это ответственное задание стоит только квалифицированным профессионалам со специальным образованием и опытом проектирования.
Последствия, которые могут возникнуть, если проигнорировать этап проектирования или сделать проект неправильно.
- Ошибка в подсчете диаметра воздуховода.
- Неправильно рассчитанный объем воздуха, попадающего в помещение через вентиляционные системы.
- Некорректная установка вентиляционных узлов.
- Проблемы с монтажом оборудования.
Какие преимущества получает заказчик на этапе проектирования?
- Возможность перед началом работ увидеть и оценить концепцию вентиляционной системы.
- Возможность ознакомиться с планом размещения спецоборудования: воздуховодов, вентиляционных решеток и так далее.
- Проект позволяет согласовать установку системы вентиляции с дизайном помещения.
- Минимизируется риск возникновения противоречий и недоразумений между заказчиком и исполнителем во время установки оборудования, поскольку все нюансы обсуждаются на этапе проектирования.
Обязательные расчеты на этапе проектирования
Все проектные работы можно разделить на 2 части: расчетную и графическую. При проектировании систем вентиляции производятся специальные расчеты, от которых в будущем зависит успех функционирования вентиляционной системы.
- Расчет воздухообмена. На этом этапе учитывается площадь и предназначение помещения, количество сотрудников или жильцов, тип промышленной отрасли, если мы говорим не о жилых домах. Все данные вносят в специальную таблицу. Исходя из этих показаний, подбирается оборудование.
- Аэродинамический расчет необходим для выяснения эффективности и мощности вентиляционной системы.
- Расчет распределения воздуха позволяет узнать допустимую скорость движения воздуха в системе.
- Акустический расчет отвечает за минимизацию шума во время работы вентиляционной системы.