Преимущества внешней и внутренней отделки домов натуральным камнем

Красиво оформленный фасад позволяет преобразить любой коттедж, при этом внешняя отделка должна защищать здание от климатических воздействий и повышенной влажности. Для отделки внешних стен здания используют только прочные, долговечные и неприхотливые в уходе материалы, такие как натуральный камень и керамогранит.

Современные технологии обработки обеспечили возможность конструирования фасадов из разных по размеру и характеристикам плит, чтобы обеспечить высокое качество обработки внешних стен здания. Дизайн малоэтажных домов и коттеджей призван вносить гармонию в живописность поселков, но индивидуальность владельцев также не должна быть забыта. Каменные плиты сочетаются с деревом, кирпичом, с крышами, покрытыми черепицей. Обратившись на официальный сайт https://isakidis-granites.ru/ компании «Исакидис Гранитес», можно получить всю необходимую информацию о внутренней и наружной отделки из натурального камня и воспользоваться выгодными предложениями.

Зачастую прочным материалом рекомендуется отделать цоколь здания, так как эта часть внешних стен наиболее уязвима. Облицовка цоколя при правильном подходе может продержаться не менее 40 лет, поэтому важно доверить выполнение работ профессионалам, которые уже неоднократно доказывали свою квалифицированность.

Мрамор является одной из самых популярных твердых пород, так как он довольно просто в обработке, при этом существует возможность создать элемент покрытия для стены с любым рельефом. Наравне с керамикой и деревом часто используют гранит, сланец, оникс, травертин, которые хорошо сочетаются с большинством декоративных элементов. Натуральный камень идеально подходит в качестве напольного покрытия, так как обладает нужными физико-механическими характеристиками.

Но прочные материалы понадобятся не только для облицовки вентилируемых фасадов и фасадных систем. Натуральный камень может пригодиться и при отделке помещений. Среди способов декорирования стен известны мраморные или гранитные обои, мозаики. Узор стен имеет принципиальное значение, так как цветовая гамма стен задает общее настроение интерьера. Природные материалы характеризуются большим разнообразием оттенков, неповторимостью и глубиной узоров. Многие декоративные материалы легко прикрепляются к стенам, обеспечивая нужную простоту монтажа.

Даже при большой проходимости такой пол остается в прекрасном состоянии в течение долгих лет, не требуя специального и тщательного ухода. Раз в десятилетие достаточно простой полировки и шлифовки для восстановления первоначальных качеств материала. Также респектабельно и эстетично выглядят лестницы из камня, которые могут быть установлены и снаружи, и внутри дома. Для довершения великолепия обстановки ванной комнаты часто устанавливают гранитные столешницы, обладающие повышенной износостойкостью.