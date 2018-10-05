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Преимущества приобретения жилья в ЦАО Москвы

Окт 05, 2018СтроительствоКомментарии к записи Преимущества приобретения жилья в ЦАО Москвы отключены

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Сегодня на рынке недвижимости представлен большой выбор квартир. Это позволяет каждому человеку найти самый подходящий вариант для себя. Чтобы осуществить свою мечту, многие предпочитают покупать недвижимость в новостройках.

Особенность такой сделки заключается в том, что квартире в новостройке стоят несколько дешевле, нежели недвижимость на вторичном рынке. Еще более экономично выгодным вариантом является долевое строительство. Инвестируя деньги в строительство, по его окончанию человек получает определенную квартиру. Но, какой бы вариант вы не выбрали, чтобы быть уверенным в осуществленной сделке, необходимо правильно подойти к выбору застройщика.

Квартиры в ЦАО от застройщика в Москве — это выгодное вложение средств.

Преимущества приобретения недвижимости в новостройках центра Москвы:

  • уникальное месторасположение;
  • улучшенная планировка;
  • использование современных стройматериалов;
  • качество и комфорт;
  • автономное отопление;
  • юридическая чистота;
  • безопасное социальное соседство.

Перед тем, как связываться с застройщиком, необходимо провести анализ рынка и собрать как можно больше информации о той или иной строительной компании. Также обязательно нужно посетить сайт компании.

Нелишним станет и анализ рынка в ценовом вопросе. Это позволит определить среднюю стоимость той или иной недвижимости.

Квартиры в Москве с каждым годом становятся все более востребованными, и если вы желаете сделать выгодное вложение капитала и при этом купить квартиру на Чеховской — это ваш выбор! Рядом со станцией метро Чеховская находится несколько театров, самый известный из которых театр «Ленком». Музеи на любой вкус и интерес, достопримечательности и развитая инфраструктура — все это делает приобретение недвижимости в данной районе более привлекательным!


Прежде чем подписывать какие-либо договора с застройщиком, необходимо проверить некоторые документы. Застройщик должен при первом требовании предоставить своим клиентам определенный пакет документов. Если сделкой занимается компания-посредник, то необходимо проверить документы, которые подтверждают, что она действует от имени застройщика.

При выборе объекта стоит проверить, имеет ли застройщик лицензию на его строительство. При этом стоит обратить внимание также на сроки строительства. Строительство объекта должно идти в соответствии намеченного плана. Для этого вам нужно будет тщательно изучить проектную документацию.

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