Преимущества и применение изделий из джута

Канат, пропитанные смолой называется каболкой. Канализационная каболка применяется в сантехнических работах и изготавливается из джута, агавы, льна. Купить каболку возможно, обратившись на официальный сайт компании, специализирующейся на продаже каболки, каната, джутовой веревки, льноватина.

Джутовые канаты, шпагаты и веревки изготавливаются из джутового волокна.

Преимущества изделий из джута:

экологическая безопасность;

обладает антистатичными свойствами;

высокая гигроскопичность;

не поддается тепловому воздействию.

Пропитывается смолой каболка при плетении.

Канализационная каболка применяется в сантехнических работах и изготавливается из джута, агавы, льна. Это разновидность уплотнителя, который находит применение во влажной среде.

Эксплуатационные свойства напрямую зависят от толщины продукции. Соответственно, чем толще и плотнее материал, тем выше его эксплуатационные характеристики. В зависимости от этого плетение может производиться в один, два или три ряда.

Канализационная каболка также имеет различный диаметр — от шести до пятидесяти миллиметров.

Необычное плетение (свивание производится по направлению движения), приятная текстура и оттенок светлого дерева позволяет использовать джутовый канат в качестве декора в украшении интерьера.

Компания, специализирующаяся на продаже каболки, предлагает также джутовое полотно, веревки и шпагат, а также льноватин и паклю.

Применение смоляной пакли и льноватина в строительстве

Какой бы вы не строили дом — бревенчатый дачный или просто садовый домик – необходимо задуматься о сохранении в нем тепла. К наиболее распространенным и натуральным материалом можно отнести паклю.

Пакля является отходом при мягчении и трепании подсолнечника, конопли и льна, а также другого лубяного сырья.

В результате получается спутанное короткое и грубое волокно, великолепно подходящее для утепления бревенчатых домов.

Для утепления бань широко используется льноватин в качестве утеплителя. Льноватин как утеплитель способствует быстрому прогреванию бани, и удержанию в ней тепла.

Достоинства льноватина:

гигроскопичность;

обладает биоцидными характеристиками;

реагирует на перепады температуры и влажности воздуха.

Как и тридцать лет назад, так и сегодня, гарантией надежной герметизации является льняная пакля для уплотнения резьбовых соединений.