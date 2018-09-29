Основные преимущества гибкой черепицы

В последнее время замечена тенденция по увеличению спроса на гибкую черепицу. Это современный материал, который привлекает к себе внимание за счет декоративных свойств, хорошей звукоизоляции, долговечности, широкой цветовой гамме и других показателей. Данный материал ценят за практичность и функциональность. Он отлично подходит для обустройства кровель сложной конфигурации, так как представлен в виде небольших листов. Это позволяет проводить монтажные работы с минимальными отходами. Гибкая черепица в Ростове-на-Дону продается нашей компанией, которая предлагает исключительно сертифицированную продукцию.

Ключевые преимущества гибкой черепицы

За счет небольших размеров листа, который включает в себя 3-4 лепестка, данный кровельный материал обладает небольшим весом. Это делает его очень удобным в процессе монтажных работ. Общий вес материала, который будет создавать давление на крышу, также невелик, что позволяет сэкономить на сооружении стропильной системы.

Для производства гибкой черепицы применяются высококачественные компоненты и модификаторы, которые придают материалу высокую устойчивость от осадков. Половина поверхности черепицы, которая укладывается лицом на крышу, обладает на 50% клеевой основой. Это обеспечивает удобство в монтаже и ускоряет процесс установки.

Черепица обладает насыщенным и стойким цветом, что достигается за счет использования специальных пигментов, а также за счет процесса керамизации сланца и базальта. Черепица выдерживает широкий диапазон температур, который лежит в пределах от -45 до +110 градусов. В основу материала положен стеклохолст. Он делает кровельный материал более прочным и устойчивым к износу. Технология производства стеклохолста позволяет добиться его плотности 120 г/м2. Гибкая черепица обладает отличными показателями по:

шумоизоляции;

влагонепроницаемости;

пластичности;

устойчивости к ультрафиолетовому излучению;

устойчивости к коррозии и гниению.

Технические характеристики гибкой черепицы, купить в Ростове-на-Дону которую предлагает наша компания, позволяют проводить ее монтаж при отрицательных температурах. Вторым слоем черепицы выступает битум, который повышает устойчивость материала к низким температурам и одновременно делает черепицу гибкой и эластичной. Это экологически безопасный материал, который при правильной эксплуатации прослужит не менее 50 лет.