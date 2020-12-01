Ламинат – качественное, прочное и эстетичное напольное покрытие

Ламинат, пожалуй, самое популярное и используемое в строительных и ремонтных работах напольное покрытие, применяемое в квартирах, загородных домах, офисных и производственных помещениях.

Ламинированное покрытие имеет множество достоинств, благодаря которым он стал одним из самых распространённых видов отделки пола и приобрёл большую популярность. На официальном сайте https://dverivo.kz/laminat интернет магазина DвериВО в Алматы можно более детально ознакомиться с большим выбором ламината и воспользоваться выгодными предложениями. Цены выгодны всем!

Ламинат, как напольное покрытие является отличной альтернативой традиционному паркету и деревянным полам.

Бельгийский ламинат, представленный в ассортименте интернет-магазина DвериВО в Алматы на сайте https://dverivo.kz/laminat/laminat-ideal – достойный конкурент покрытиям других европейских производителей. Высокое качество продукции и широкий ассортимент позволяют ему занимать выгодные позиции на рынке строительных материалов.

Бельгия известна большим количеством компаний, производящих ламинатные покрытия. Например, BerryAlloc предлагает более 10 различных коллекций ламината. Изысканная коллекция отвечает всем современным требованиям: прочности, уровню шума, влагостойкости и красивого дизайна.

Еще одна особенность – легкость сборки. В идеале замок ламината должен быть таким, чтобы пол можно было собирать без использования специальных инструментов. Самый простой вид блокировки называется кликами. Они созданы по авторскому принципу.

На сайте https://dverivo.kz/laminat/laminat-aberhof интернет магазина DвериВО представлен также современный ламинат немецкой компании Aberhof.

Компания стала популярной благодаря качественному продукту, имеющему приятный внешний вид и долгие эксплуатационные характеристики. Существует множество дизайнов ламината, каждый с выразительным дизайном. Стоимость приемлема, поэтому купить может любой желающий. Самая популярная модель – Victory. Именно благодаря ей компания стала известной во всем мире.

Различные коллекции ламината имеют разные параметры водонепроницаемости. Декоративный слой выполнен по сложной технологии печати. Он может имитировать натуральное дерево или доску высокого разрешения. А последний верхний слой выполняет защитную функцию, чтобы пятна, неровности и царапины не нарушали внешний вид ламината.