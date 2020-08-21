Кондиционеры фанкойлы: виды и особенности

Климатическое оборудование широко используется для создания нужного людям микроклимата. Одно из таких устройств — кондиционер фанкойл, который многие знают как вентиляторный доводчик. С его помощью можно обеспечить комфортное пребывание людей в помещении любого формата.

Вентиляторный доводчик: что это такое

Кондиционером фанкойлом признается оборудование, которое охлаждает или нагревает воздух. От других сплит-систем отличается тем, что процессы в нем идут с использованием не газа, а жидкости — воды или химических реагентов. Состоит из теплообменника и вентилятора. В современных моделях имеются также пульты дистанционного управления и фильтры, защищающие прибор от попадания грязи и пыли.

Оборудование этого вида легко встраивается в уже имеющиеся климат-системы. Обычно кондиционеры системы фанкойл работают в комплексе с чиллерами или отопительными котлами, возможно их применение в комплексе с электроприборами, тепловыми насосами.

Принцип работы оборудования несложен:

— вентилятор направляет воздушный поток из комнаты к радиатору-теплообменнику;

— попадая внутрь, воздух охлаждается или нагревается за счет циркулирующей в теплообменнике жидкости определенной температуры;

— нагретый или охлажденный воздушный поток отправляется в помещение;

— конденсат, появившийся в процессе охлаждения, с использованием насоса выводится на улицу или стекает в канализацию.

В одной комнате может быть несколько кондиционеров типа фанкойл, их число зависит от требований к температуре воздуха и объемов пространства. Подключенные к системе вентиляции устройства могут работать в комбинированном режиме, смешивая воздух из помещения с поступившим с улицы.

Виды доводчиков

По способу расположения кондиционеры, функционирующие как фанкойлы, подразделяются на потолочные, настенные, напольные. Производители предлагают также устройства универсального типа — они крепятся на потолок и стену.

Разработаны корпусные и бескорпусные устройства. Модели без оболочки имеют более низкую стоимость, обычно их закрывают подвесными потолками или панелями.

Доводчики могут быть двухтрубными или четырехтрубными. В первом случае к теплообменнику подступают две трубы. По одной из них жидкость подается в устройство, по другой отводится. В большинстве случаев такие системы используются для охлаждения. Для нагревания воздушных потоков нужно повышать температуру жидкости в добавочном теплообменнике, применять насос.

В четырехтрубных кондиционерах от каждого из двух радиаторов отходит по паре труб. В один из теплообменников поступает горячая жидкость, в другой — холодная. Благодаря такой конструкции доводчик может охлаждать и нагревать потоки воздуха.

Фанкойлы — удобное и эффективное климат-оборудование. Они создают оптимальный микроклимат в помещениях любого типа.