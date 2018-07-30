Геология для строительства загородного дома: преимущества услуги

Геология в строительстве представляет собой одно из направлений инженерной геологии. Проведение геологических изысканий перед началом работ является обязательным этапом, поскольку земельные процессы, начинающиеся во время строительства, могут стать причиной выхода строения из эксплуатации сразу по его окончании или некоторое время спустя. Данное направление инженерной геологии неразрывно связано с физикой и химией, так как в ходе проведения исследований специалисты изучают химические и физические свойства грунтов в целях определения их классификации.

Инженерная геология под строительство дома, ознакомиться с особенностями и назначением которой можно подробнее вот тут, представляет собой одну из наиболее востребованных услуг. В идеальном варианте геологические работы проводятся до начала строительства, хотя многие специалисты рекомендуют будущим застройщикам заказать услугу еще до заключения сделки о покупке земли. Получение результатов геологических изысканий позволяет потенциальному владельцу земли исключить вероятность приобретения земельного участка, возведение жилого строения на котором невозможно или же потребует неоправданно больших финансовых затрат.

Если владелец земельного участка предварительно не побеспокоился о проведении геологических изысканий, он может столкнуться с множеством проблем в ходе строительных работ, сразу после сдачи здания в эксплуатацию или же спустя определенное время. Неудачный выбор места возведения частного дома или коттеджа может привести к тому, что после закладки фундамента обнаружится неустойчивость грунтов или высокий уровень грунтовых вод, имеющий тенденцию повышаться в определенные периоды года вследствие большого количества выпадающих осадков или подъема уровня воды в водоемах. В результате застройщику придется вкладывать немалые деньги в укрепление фундамента в лучшем случае или перенос места строительства на участок с более благоприятными условиями. Намного большие сложности возникают, когда проблемы обнаруживаются уже по окончании строительства. Неустойчивость грунтов становится причиной того, что здание начинает «просаживаться», что приводит к растрескиванию или обрушению стен и вследствие этого невозможности использовать строение вообще. Высокий уровень грунтовых вод становится причиной того, что фундамент и подвальные помещения затапливаются, начинаются процессы разрушения и владельцу здания приходится платить немалые деньги за устранение проблемы.

Своевременное проведение геологии под строительство дома позволяет:

минимизировать влияние процессов, происходящих в грунтах, на готовое сооружение;

выбрать наиболее эффективную и выгодную в экономическом плане строительную технологию;

вложить деньги в строительные материалы, использование которых гарантирует безопасность, комфортность и долговечность строения;

сэкономить деньги на проведении строительных работ;

исключить вероятность непредвиденных затрат на устранение проблем со зданием в процессе эксплуатации.

Проведение геологических изысканий выполняется в несколько этапов:

сбор информации о работах, проводимых ранее на данном участке (в большинстве случаев используются архивные материалы);

работа в поле, подразумевающая бурение скважин, отбор проб грунтов, замер уровня грунтовых вод;

анализ полученных данных, выполняемый в лабораторных условиях. В лаборатории изучаются полученные пробы, благодаря чему специалисты получают информацию о характеристиках и типе грунта, его устойчивости к коррозии и несущей способности.

По результатам проведенных исследований специалисты составляют отчет. В отчете содержится вся информация, необходимая для создания проекта строения и выполнения строительных работ.