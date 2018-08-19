Что учесть при вступлении в СРО?

Вступление в СРО: важно не ошибиться

СРО – это саморегулируемая организация строителей. Такие организации являются некоммерческими. Основополагающая их задача – разрабатывать и утверждать те документы, которые предусматривает Градостроительный кодекс РФ и следить за тем, чтобы все члены организации выполняли правила, обозначенные в уставной документации. Решив присоединиться к СРО, обратите внимание, что каждая организация разрабатывает свои документы, которые хотя и отвечают общим правилам, могут иметь существенные отличия в деталях.

Есть еще один важный момент, который надо знать всем, кто намерен получить допуск СРО. При введении самого понятия СРО в законодательство государство решило убрать обязательное лицензирование. После этого СРО получили часть контрольных функций. Чтобы саморегулируемые организации этими полномочиями не злоупотребляли, законом установлено, что если кто-то из участников организации не работает качественно, то все участники СРО несут за эти нарушения одинаковую ответственность. Из-за того, что клиентам строительных компаний это дает дополнительные гарантии, они предпочитают иметь дело со спецами, состоящими в объединении. Более того, с 2010 года организации, не являющиеся членами СРО, даже не получат разрешения на строительство.

Надо сказать, что вступление в СРО проходит по определенному алгоритму. В первую очередь, вам необходимо выбрать СРО в которую вы намерены вступить. При выборе обратите внимание на следующие моменты:

Срок существования гильдии; Требования к кандидатам; Размер взносов при вступлении и последующие платежи; Местоположение СРО; Плюсы этого объединения; Как быстро организация одобряет вступление новых членов.

С первым пунктом все просто – чем дольше организация существует, тем она надежнее. Второй пункт может таить подводные камни. Несмотря на то, что перечень основных документов, которые требует вступление в СРО, утвержден законодательно, организации имеют возможность существенно его расширить и дополнить. Например, в последнее время все чаще строительные СРО требуют сертификат соответствия ISO 9001, получение которого требует серьезных затрат. Так что старайтесь вступать в СРО, не требующую от своих членов большого количества дополнительных бумаг.

На третий пункт обращают внимание все без исключения. Как уже упоминалось, вступление в СРО означает, что все участники несут материальную ответственность за брак, допущенный любым из них. В этом случае выплаты производятся из специального компенсационного фонда, размер которого не может быть меньше указанного в законе, но может быть существенно больше. Этот фонд складывается из вступительных платежей и членских взносов. Когда вы собираетесь вступить в СРО, очень важно, чтобы вас полностью устраивал размер всех платежей.

Что касается преимуществ, которые дает вступление в СРО, то они могут быть разными. Например, СРО может обеспечивать допуски к выполнению различных видов работ, может снижать вступительный взнос для тех участников. Которые страхуют определенные риски, может предоставлять рассрочку при выплате вступительного взноса. Некоторые СРО помогают подготовить вступительный пакет документов, а самые надежные даже оказывают помощь в поиске и подготовке необходимых специалистов.

Наконец последний пункт, который очень важен для всех, желающих вступить в СРО, это время, которое уйдет на принятие организацией решения о вступлении новых членов. Дело в том, что организации, уже являющиеся членами СРО, могут не желать появления конкурентов и по этой причине тормозить внесение в гильдию новичков. Делается это не напрямую, просто выдвигаются сложные условия, возвращаются на доработку документы из-за надуманных недочетов. В этом случае лучше не тратить время и поискать другую организацию. В среднем, при нормальном ходе вещей, чтобы вступить в СРО требуется 3-5 дней.

В некоторых случаях организации предлагают очень заманчивые условия для желающих вступить в СРО. Если вы столкнулись с подобным, тщательно взвесьте вероятные риски. Так, например, низкий размер вступительного взноса может компенсироваться размером дополнительных платежей, а излишняя легкость вступления означает невысокую надежность организации.

Рассмотрите все в деталях, сделайте правильный выбор и используйте преимущества вступления в СРО для развития вашей компании. Подробную информацию о внесение в объединение строителей узнавайте на нашем сайте.