Балконные двери: особенности и назначение

Дверь — обязательный атрибут обустроенного балкона или лоджии. Большинство владельцев квартир и частных домов предпочитают устанавливать металлопластиковые балконные дверные блоки, ведь они обладают лучшим сочетанием цены и качества, не требуют особого ухода, легко ремонтируются. Компания Центр ЛТД реализует большой ассортимент таких конструкций, выбрать подходящую можно на сайте https://centrltd.com/balkonnyie-dveri/. Балконные двери.

Что можно заказать в Центр ЛТД?

Здесь изготавливают много разновидностей входных дверей для балконов и лоджий. Их можно разделить на две основные группы:

Одностворчатые – наиболее распространенные модели с одной открывающейся створкой, отличаются высокими показателями теплосбережения, компактностью, удобством эксплуатации. Такие двери могут быть однополыми (со сплошным стеклом или с перемычкой) или однополыми с фрамугой (нижняя часть выполнена из пластика). Подобные конструкции устанавливаются в небольших помещениях с целью экономии пространства. Фрамужные вариации оборудованы глухой или открывающейся створкой в верхней части, они больше подходят для помещений с высокими балконными проемами.

Двухстворчатые – монтируются в крупных проемах, дают возможность остекления большой площади, увеличения степени освещенности комнаты, визуально соединяемой с балконом. В традиционном исполнении одна створка открывается/закрывается, а другая остается глухой. Для французского балкона лучше заказать конструкцию с двумя открывающимися створками для обеспечения быстрого проветривания помещения. Фрамужные модели специалисты рекомендуют для квартир-сталинок.

Балконные двери – наиболее популярный тип дверных конструкций из ПВХ. Они защищают помещение от внешних факторов, сохраняют тепло внутри, практичные и комфортные в быту.

В компании Центр ЛТД такие конструкции изготавливают на собственных производственных линиях, оснащенных современным оборудованием, применяются исключительно высококачественные профильные системы и фурнитура. Команда настоящих профессионалов справится с любым, даже самым сложным заказом по производству и монтажу металлопластиковых изделий.

Сколько стоит балконная дверь?

Стоимость конструкции определяется несколькими факторами:

Сложностью проекта;

Комплектацией;

Объемом заказа;

Дополнительными мероприятиями.

Обратитесь к менеджерам компании, они подберут оптимальный вариант для каждого конкретного случая!