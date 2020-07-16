Алюминиевый профиль — преимущества, применение

Алюминий и его сплавы широко используются в различных производствах — как бытовых, так и бытовых. Из него сделаны специальные профили, которые годами используются в строительстве и архитектуре. В зависимости от их типа, сечения и длины они могут использоваться как при производстве мебели, так и в конструктивных элементах крупногабаритных зданий.

Типы алюминиевых профилей

Профиль представляет собой элемент большой длины с фиксированным поперечным сечением. Самые классические профили принимают форму букв алфавита, образуя при этом С-образные профили (напоминающие букву «С»), Z-стержни (от буквы «Z»), тройники (от буквы «Т»), а также двутавровые балки, похожие на две соединенные буквы «Т». В дополнение к ним можно также различать угловые стержни (прямоугольное сечение) и плоские стержни (плоские элементы, прямоугольное поперечное сечение). Все эти профили имеют открытое сечение. На рынке также есть много профилей закрытого сечения – наиболее классическими из них являются квадратные, круглые, угловые алюминиевые профили, но есть много типов.

Преимущества алюминиевых профилей

Свойства алюминия могут быть изменены с помощью различных добавок, добавляемых в сплав, в зависимости от потребностей. Его самая чистая форма характеризуется высокой прочностью и малым весом, благодаря своей низкой плотности. Это пластиковый материал, поэтому вы можете легко моделировать алюминиевые профили из него. Цена на профили относительно невелика и зависит от сложности их сечения. Кроме того, алюминий чрезвычайно устойчив к коррозии, окислению и действию многих кислот и химикатов. Материал легко обрабатывается.

Использование алюминиевых профилей

Обычные профили используются в строительной отрасли как дверные и оконные профили, профили для балюстрад или даже фасадные строительные элементы. Они используются для возведения временных сооружений, таких как складские помещения или рекламные объявления большого размера. Эстетические профили используются в качестве профилей для мебельных фасадов или витрин. Поскольку алюминий является отличным проводником тепла, алюминиевые профили все чаще используются для светодиодного линейного освещения. Правильно профилированные используются в производстве машин. Такое широкое использование означает, что вы можете легко купить интересующий вас алюминиевый профиль, и интернет-магазин поднимет и сформирует изделие в соответствии с вашими рекомендациями.

Такие незаметные элементы, как алюминиевые профили, обычно используются в различных конструкциях — для усиления углов, переноса нагрузок с фасадов или мебели здания. Из-за такой универсальности материала стоит знать его преимущества и области применения – возможно, эти знания будут полезны при ремонте или ремонте.