Женские кольца: невероятное разнообразие трендов 2021

Женские кольца пользуются популярностью среди женщин, поскольку грамотно подобранные ювелирные украшения завершат образ и сделают его более стильным. В первую очередь замужние женщины носят обручальное и помолвочное кольцо. Как правило, на одном пальце — это выглядит красиво и не громоздко, в большинстве случаев такое сочетание вполне уместно. Но это не единственные украшения на руках девушки, которая следит за модой. Женское кольцо может быть разнообразным, необычным или классическим — все зависит от предпочтений владелицы и ее уже имеющейся аксессуарной группы.

Какие женские кольца в тренде в 2021 году?

В текущем и будущем сезоне в каталогах ювелирных магазинов представлены самые разные аксессуары, поэтому каждая девушка найдет кольца из золота и серебра для себя на каждый день или торжественное мероприятие. Главный тренд сезона 2021 на ювелирные украшения — многослойность и массивность. Рекомендуется покупать массивные перстни для женщин из литого золота или со вставками драгоценных камней. Особенно красиво они смотрятся на состоявшихся женщинах с особым статусом и достатком. Такое привлекающее внимание украшение подчеркнет красоту женских пальцев, финансовое и социальное положение.

Молодым девушкам лучше выбирать утонченные кольца с алмазной крошкой. Если колечки совсем тонкие, то можете выбрать несколько колец в едином стиле, чтобы носить их в качестве фаланговых украшений. Тандем нескольких колец выглядит очень красиво, утонченно и уместно в ежедневной носке или на торжественном мероприятии.

В будущем 2021 сезоне можно носить женские кольца по одному на руке, или нанизывать их на одном пальце. Главное — чтобы все ювелирные украшения сочетались по стилистике. Уместно, если дизайн будет немного отличаться драгоценными камнями или шириной кольца. Если вы выбираете достаточно крупные кольца, то лучше их носить единственным аксессуаром на руках. Исключением выступает обручальное и помолвочное кольца.

Где и какое кольцо купить в 2021 году?

В тренде остается белое или комбинированное золото. Белый драгоценный металл создает холодный платиновый блеск, красиво смотрится на любом оттенке кожи. Комбинированные аксессуары из белого и красного золота смотрятся не менее шикарно. Они дополняют любую аксессуарную группу и в любом образе будут гармонировать.

Купить кольца из золота или серебра можете в ювелирном доме Золотой Век. Все товары проходят проверку на соответствие стандартам в пробирной палате и центре Геммологии Украины.