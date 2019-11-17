Советы по выбору мебели из массива дерева

Экологически чистая мебель из натурального дерева станет украшением любого интерьера. Она безопасна для здоровья, поэтому выбирается для спален и детских. Привлекательный вид, длительный срок службы, многообразие оттенков – вот лишь некоторые из преимуществ.

Преимущества для спален

Натуральный материалы – лучший выбор для оформления помещения. Разнообразные кровати из прочного массива дерева от производителя не вызовут аллергии. Они долговечны, в составе не имеют токсичных смол и формальдегидов, чем выгодно отличаются от изделий из ДСП и МДФ. В производстве используются породы, устойчивые к гниению и не боящиеся сырости. Стильный рисунок годовых колец станет изюминкой классического интерьера.

Существуют так называемые деревья-доноры, способные делиться с хозяином положительной энергетикой. Это дуб, сосна, бук, акация, береза, клен. Они благоприятно воздействуют на самочувствие, улучшают настроение, придают силы. Самой сильной энергетикой обладает дуб, он нормализует кровяное давление, стабилизирует работу сердца. Сосна выпускает в воздух летучие вещества, полезные для дыхательных путей. Бук наделяет бодростью.

Нейтральные породы древесины особого влияния не оказывают. Деревья-вампиры способны вызывать упадок сил. В помещении спальни не рекомендуется размещать кровати и тумбы из тополя, ели, черемухи, осины.

Выбор древесины

В производстве мебели используется две разновидности пород:

Мягкие (сосна, ольха, ель, кедр, осина, липа). Твердые (орех, дуб, береза, клен, бук).

Вторые имеют длительный срок службы, не боятся влажности, устойчивы к гниению, насекомым. Для классического интерьера хорошо подойдет дуб, отличающийся прочностью. Эта древесина не боится влажности, не подвержена грибковым заражениям и атакам вредителей. Современные технологии позволяют получить древесину от светло-коричневого оттенка до практически черного. Кровать из дуба – покупка на века. Но изделие имеет немалый вес, передвинуть или разобрать его в одиночку не получится.

Береза прочна, но нуждается в пропитках, поскольку подвержена грибку. Красивый светлый оттенок создает уют. Бук не имеет годовых колец. Он отличается прочностью, длительным сроком службы. Однако уступает дубу, может прогнуться под тяжестью, боится повышенной сухости воздуха и температурных скачков.

Сосна устойчива к влаге, но случайное механическое повреждение может стать причиной царапины. Не рекомендуется приобретать из нее мебель для детских. После обработки антисептиком не боится насекомых и грибка.

Ясень прочен, устойчив к механическим повреждениям, имеет широкую палитру тонов. Однако в условиях повышенной влажности начинает гнить.

При выборе учитывайте особенности помещения. Для небольших спален подойдут светлые предметы мебели, например, из березы. Дуб и бук здесь будут неуместны, визуально сузят границы пространства. Если в комнате сыро, лучше приобрести мебель из ольхи, она не боится влажности. Но кровати из быка покупать не стоит – древесина деформируется и гниет.

Мебель из натурального массива – выбор тех, кто заботиться о своем здоровье.