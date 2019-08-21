Разновидности зимних шапок В плохую погоду необходимо обязательно оберегать волосы и голову от холодов. Но каждая дама стремится смотреться хорошо, даже с шапкой на голове. Чтобы правильно выбрать модель и при этом не мерзнуть, нужно разобраться с разновидностями фасонов и их отличиями.



Бини Собой представляют плотно облегающие голову вязаные шапки. Они мягкие и уютные. Могут быть с отворотом и без оных. На некоторых образцах есть помпон из тех же ниток либо же мех, что выполняет бини задорной и молодежной. Кстати, хороший выбор головных уборов есть на сайте https://lekson.com.ua.

Благодаря большому выбору цветов, такие шапки способны угодить каждой женщине. Но имеющим круглый вид лица лучше отказаться от облегающего варианта. Вязаные шапки могут не подойти людям с большими чертами, если она окажется чрезмерно объемной.

Зимние шапки в норвежском стиле Отличительное отличие подобного вида в узоре со снежинками и оленями. Шапка украшается помпонами, причем размещаются они на завязках. Подойдет для меховых полушубков и спортивных курток. Шапка-ушанка Модель исполняется полностью из мех либо сочетается плотной тканью. Фасон очень тёплый, выделяется наличием «ушей», в результате которых она, собственно, и была названа.



Головной убор популярен среди молодёжи . Он превосходно оберегает от самых лютых холодов и ветров. Шапка-ушанка часто считается предметом воодушевления декораторов. С ней экспериментируют, применяя разнообразные варианты тканей, цветов и мехов. Прибавляет разную фурнитуру, но фасон не меняется. Ее носят как со спущенными «ушами», так и поднятыми наверх. Сочетается с объемными шубами и дубленками. Причем фасон входит как в женственный, так и в гардероб мужчины. Фасон боярынь Это меховые шапки, выделяющиеся округлостью форм.

Могут иметь форму, обволакивающую голову либо возвышающуюся как тюрбан. Являются дорогими вариантами головных уборов, которые шьются исключительно из настоящих мехов: соболя, песца, норки.