Разнообразие кованых лестниц

Кованая лестница – металлическая прочная конструкция, одновременно служащая оригинальным украшением дома. Она способна подчеркнуть общий стиль интерьера и выгодно подать элегантность дома извне. Поэтому именно кованое металлическое изделие является самым востребованным и популярным.

Кованые лестницы подойдут как для загородных многоэтажных домов, так и для двухуровневых квартир, общественных зданий, офисных помещений, развлекательных заведений. Правильно подобранное по стилю кованое изделие несомненно их украсит. А стилей на выбор предоставляется очень много: классический, готический, восточный, модерн, барокко, рококо, ампир, хай-тек, модерн, авангард.

Дизайн кованой лестницы подбирается индивидуально к каждому помещению в зависимости от пространственных возможностей и удобства. Поэтому по назначению они делятся на: входные, парадные, основные, вспомогательные. Названия говорят сами за себя.

Если с размещением и функциональностью лестницы разобрались, нужно подобрать её конструкцию. Здесь есть над чем подумать.

Маршевая лестница

Самый популярный вариант благодаря своей универсальности и простоте. Используется внутри любого помещения. Из-за своей габаритности не совсем уместна на маленьком пространстве. По форме бывает Г-образной и П-образной, в зависимости от конфигурации пространства. Дизайн такой лестницы обычно лаконичен и прямолинеен, поэтому процесс изготовления довольно прост и экономичен.

Винтовая лестница

Поворотная конструкция, которая устанавливается по спирали. Удобство такого подъёма сомнительно, но выглядит в интерьере это очень эффектно. Кроме того, винтовые лестницы существенно экономят пространство (ширина марша достигает всего 40 см), поэтому часто используется в небольших дуплексных квартирах. Спиральные кованые перила – важный её элемент.

Криволинейная лестница

Сложная конструкционно, но очень красивая визуально. От других видов лестниц её отличают полукруглая форма и забежные ступени. Такое изделие под силу только настоящему мастеру-кузнецу.

Самонесущая лестница

Обладает особенным типом конструкции, которая визуально создаёт впечатление парящей в воздухе лестницы. Достигается такой эффект благодаря использованию косоурных балок и подступенок, которые поддерживают непосредственно ступеньки.

Лестница на больцах

При изготовлении не используются подступенки, их заменяют больцы – самонесущие элементы, которые соединяют ступени. Несмотря на свою лёгкость, такая конструкция выдерживает до 2 т нагрузки.

Важные преимущества кованых лестниц

Кованая лестница в комплексе с коваными перилами и предметами мебели создаёт неповторимый интерьер любого помещения. Кроме того, она обладает рядом важных преимуществ перед аналогичными изделиями из дерева или камня: