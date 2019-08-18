Портьеры в интерьере квартиры: выбор ткани, дизайна и фактуры

Портьеры – это разновидность штор, предназначенных для окон. Их отличительная особенность в том, что они изготавливаются из тяжёлой или многослойной ткани и в интерьере выделяются большим количеством складок. Это традиционный элемент интерьера квартиры, который является не только красивым и модным, но и универсальным и практичным.

Лучший стиль для применения портьер – классический. Но нужно иметь в виду, что подобная штора подходит, прежде всего, для помещений с большим объёмом. Если же комната небольшая, хоть и оформленная в классическом стиле, предпочтительнее обойтись более лёгкими занавесями.

Кроме собственно декоративных функций, портьеры имеют и особенности, которых нет в других типах занавесей, и представляющие практический интерес. Во-первых, они хорошо изолируют помещение от яркого дневного света, могут препятствовать возникновению сквозняков, имеют некоторый эффект звукоизоляции. Во-вторых, они могут скрывать дефекты оформления стен: неровность или неаккуратность поклейки обоев. К тому же портьеры делают помещение элегантным.

Для каждого помещения в квартире нужно выбирать свой тип портьер. Так как дизайн кухни, гостиной или спальни отличается один от другого, то и портьеры не могут быть идентичными по исполнению.

Выбирая портьеры в гостиную, нужно иметь в виду, что высокие потолки комнаты и крупный рисунок на портьере – плохо сочетаемы. Для такого помещения лучше подбирать гладкие занавеси с однотонной фактурой. Если же нужно акцентировать внимание на окне, то следует использовать яркие, насыщенные цвета.

Очень важна практичность ткани, которая должна легко отстирываться, быть устойчивой к выгоранию на солнце, не концентрировать в себе пыль. Портьера и гардина, выбранная в дополнение к ней, должны сочетаться по тону. По возможности нужно иметь два таких комплекта: один для зимнего использования, в тёмных тонах, и другой, более светлый – на лето.

Для оформления кухни самой подходящей является портьера однотонная. Но есть и другие варианты. Если оформлять кухню в деревенском стиле, то хорошо будет смотреться портьера с воланами и оборками. Для кухни небольших размеров лучше приобрести тяжёлую одностороннюю портьеру на подхвате. Можно использовать французскую или римскую штору в проёме между окном и кухонным шкафом, где она будет лучше всего смотреться. Информацию по подбору штор вы можете найти здесь.

Особое отношение должно быть к оформлению спальни, где предполагается намного больше комфорта, чем в любом другом помещении. Портьеры здесь должны быть плотными, чтобы они могли хорошо снижать уровень дневного света. Рассеиванию света способствует также драпировка портьер тюлем.

Карниз, на который подвешивается портьера, тоже должен сочетаться с ней по стилю. К примеру, оформляя спальню в восточном стиле, лучше использовать латунный карниз, который хорошо дополняет парчовая занавеска. Классическая спальня лучше смотрится с деревянным карнизом с массивными наконечниками по сторонам, и портьерой из плотной тяжёлой ткани с кистями. Если вы не уверенны в том, как стоит подобрать шторы для вашей квартиры, вы можете обратиться к специалисту. Дизайнера по шторам вы можете найти на сайте.

Источник: https://dekorokna.com.ua/