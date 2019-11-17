По какому принципу работают увлажнители воздуха Вента

Немецкая компания Venta-Luftwäscher GmbH занимается выпуском устройств для улучшения микроклимата помещений уже более тридцати лет. За это время она стала одним из мировых лидеров по выпуску качественных увлажнителей воздуха. Главной особенностью помимо постоянного применения инноваций стало доведение до совершенства метода холодного испарения.

Виды увлажнителей

Устройства, служащие для повышения относительной влажности воздуха, могут работать по одному из трех принципов:

паровой;

ультразвуковой;

холодное испарение.

Паровой метод представляет собой обычное кипячение. В прибор заливается вода, доводится до кипения, и воздух насыщается получаемым таким образом паром. Главным преимуществом способа является возможность доведения уровня влажности до 60% и более. Однако при этом такая техника сильно шумит (достаточно вспомнить электрический чайник), потребляет огромное количество электроэнергии и может сильно обжечь, если прибор упадет.

Ультразвуковые устройства более совершенны. Они производят мелкодисперсный водяной пар быстрыми колебаниями мембраны. Мембрана вибрирует с частотой ультразвука, и вода как бы взбивается. Это исключает шум, однако предъявляет высокие требования к чистоте воды. Если в ней растворены соли (а водопроводная вода зачастую жесткая, насыщенная солями металлов), то приходится часто менять картриджи.

Этого недостатка лишены увлажнители воздуха Вента https://ventarussia.ru/, которые могут работать с водой практически любого качества. Большинство моделей не имеют фильтров, что избавляет от необходимости их частой смены, требующей затрат. Фильтром служит сама вода. Метод холодного испарения — наиболее естественный, поэтому перенасыщение воздуха влагой исключено.

Суть увлажнителей, работающих по принципу холодного испарения в том, что они состоят из барабанов и бака с водой. Барабаны частично погружаются в бак и, вращаясь, увлажняются. Они обдуваются воздухом, который затягивается вентиляторов из комнаты. Воздушный поток проходит через влажные диски, оставляет на них пыль, микроорганизмы, взвешенные включения, а выходит из устройства уже чистым, насыщенным влагой. Благодаря этому получается не только поднять относительную влажность, но и избавиться от аллергенов, растительной пыльцы, других загрязняющих частиц.

Преимущества увлажнителей Вента

К другим достоинствам климатической техники данного производителя относятся:

тихая работа;

низкое энергопотребление;

безопасность (нет горячих элементов, сомнительных излучений);

простота обслуживания (достаточно помыть бак и барабаны);

высокая эффективность;

отсутствие риска устроить сырость, поскольку при достижении оптимального уровня влажности вода практически перестанет испаряться.

Новые модели увлажняющих приборов Вента поддерживают беспроводное управление. Они способны автоматически поддерживать наиболее комфортные условия микроклимата. Средний срок службы достигает десяти лет.