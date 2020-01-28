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Плитка на “фартук”: как подобрать

Янв 28, 2020СтильКомментарии к записи Плитка на “фартук”: как подобрать отключены

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Плитка на “фартук” для кухни имеет одновременно 2 функции: практическую и дизайнерскую. Это способ структурировать пространство помещения при помощи различных текстур и вариантов цветовой гаммы отделки стен. Этот элемент не должен выглядеть “инородным телом”, составлять единое целое с общей концепцией дизайна. Наибольшей популярностью пользуется керамическая плитка с глянцевой поверхностью.

Какая плитка нужна на “фартук”

Плитка на кухонный “фартук” — традиционный вариант оформления для рабочего пространства. Его нежелательно делать из остатков, когда большая часть отделки выполнена. Оформление этой зоны необходимо делать вместе с общей концепцией дизайна. Такая защита стен надежно оберегает от воздействия влаги, бытовой техники, брызг жира и других проблем.

При выборе важно учитывать такие основные факторы:

  • цветовая гамма (зависит от того, где будет основной акцент. Фартук может быть “фоном”, если насыщенные оттенки используются в оформлении фасада, напольного покрытия или мебели);
  • фактура (позволяет выразительно выделить рабочую зону с имитацией дерева, камня, других материалов);
  • размер и форма (зависит от площади помещения, в небольших кухнях популярностью пользуется “клинкер” или кабанчик, а также традиционный квадрат);
  • текстура поверхности (чаще всего используется глянец, позволяющий визуально увеличить помещение);
  • узоры и принты (эффективный вариант декорировать пространство — это использование разнообразных рисунков, создающих нужное настроение. Цветочный или фруктовый орнамент придает оттенок романтики, в минималистичном интерьере понадобятся строгие геометрические мотивы);
  • способ раскладки (базовый вариант раскладки “квадрат к квадрату” можно заменить ромбовидной, диагональной или шахматной. В последнем случае используется чередование светлых и темных плиток).

При укладке важно использовать подходящий тип затирки. Для фоновой отделки понадобится состав одного оттенка с плиткой. Для создания контраста пригодится затирка контрастного цвета или с металлическим блеском. Плитку рекомендуется подбирать с другими видами покрытия.

Купить плитку на кухонный “фартук”

Интернет-магазин КерамТрейд предлагает купить плитку на фартук известных брендов. В перечень сопутствующих услуг входит раскладка плитки на поверхности, 3 D визуализация для заказчика, а также подбор по интерьеру.

Больше информации по ссылке https://www.ceramtrade.ru

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