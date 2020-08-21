Особенности и преимущества раздвижных пластиковых дверей на террасу

Люди, высоко ценящие надежность и комфорт, часто устанавливают раздвижные пластиковые двери на террасу. Это практичные и эргономичные конструкции, которые пропускают свет, характеризуются удобством и простотой эксплуатации. Они эстетичные, долговечные и надежные, идеально подходят для домов и коттеджей любой планировки. Панорамные пластиковые двери относятся к категории противоударных, отличаются стойкостью к взлому и обеспечивают безопасность людей, находящихся в помещениях. Благодаря раздвижному механизму, они занимают минимум места, что способствует экономии свободного пространства. Установив их на террасе, вы сможете не сомневаться в правильности сделанного выбора.

Основными преимуществами раздвижных панорамных пластиковых дверей являются:

— удобная траектория открывания;

— хорошая тепло- и звукоизоляция;

— высокий уровень светопропускания;

— прочность, стойкость к механическим воздействиям;

— стойкость к воздействию влаги, УФ-лучей, высоким и низким температурам;

— отсутствие необходимости специального обслуживания;

— привлекательный внешний вид.

Заказав их для своего дома, вы сможете в любое время без проблем выйти на террасу и отдохнуть на свежем воздухе. А если погода испортится, просто закройте двери – дождь и холод не проникнут в помещение. В то же время, в вашем доме всегда будет светло и уютно.

Производители выпускают раздвижные пластиковые конструкции разных форм и размеров. Вы можете купить готовую дверную систему или заказать ее изготовление по индивидуальному проекту. В любом случае, она идеально впишется в интерьер террасы и долгое время будет радовать вас удобством и функциональностью.

Особенности устройства дверных систем

О возможности установки раздвижных пластиковых дверей на террасу задумываются многие домовладельцы. Но, прежде чем вы закажите их, важно разобраться в особенностях устройства и принципах действия систем. Основной частью конструкции является стеклопакет, вставленный в крупногабаритную пластиковую раму. Стекло, используемое производителями, может быть термозащитным, звуконепроницаемым, ударопрочным или энергосберегающим. Размеры и форма рамы могут варьироваться.

Что же касается раздвижного механизма, отвечающего за перемещение дверей, основной его частью являются подвижные ролики большого диаметра. Также в систему интегрированы специальные очищающие щетки. Они обеспечивают плавность хода дверного полотна, позволяют владельцам передвигать его без особых усилий.

Рассматриваемые конструкции подходят не только для террас, но также для лоджий и балконов. Поэтому их можно увидеть в частных домах, коттеджах и квартирах. Если вы хотите подарить себе комфорт и уют, обеспечить хорошее освещение комнат и сэкономить свободное пространство, смело отдавайте им предпочтение.