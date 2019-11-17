Обзор профиля Rehau Brillant Design для пластикового окна

На рынке пластиковых окон для дома популярны модели немецкого производства. Например, концерна Рехау. Продукция относится к классам стандарт, премиум или элит. Модели любого класса отличаются элегантным дизайном и хорошими техническими показателями.

Общее описание

Rehau Brilliant Design – представитель премиум-класса, используется в квартирах и домах, для остекления лоджий, балконов. Помогает добиться экономии в потреблении энергоресурсов. Хорошо сохраняет тепло и пропускает свет, поэтому от электрических приборов можно отказаться. Вы можете купить пластиковые окна с профилем Rehau Brilliant Design и насладиться простотой их использования. Такие системы станут украшением любого дизайнерского проекта.

Технические характеристики:

Количество камер – 5 или 6. Системная глубина 70 или 80 мм. Повышенная взломобезопасность (класс 3). Шумоизоляция – 45 дБ. Два контура уплотнения. Могут быть серого, белого или черного цвета. Расположены по притвору внахлест. Внутри на 8 мм, снаружи – на 7. Это обеспечивает защиту от осадков, пыли, теплопотерь. Сопротивление теплопередаче — 0,79 м2°C/Вт.

Конструкции производятся из материала RAU-PVC, не имеющего в составе кадмия. Чаще всего профили Rehau Brilliant Design белые. Но могут быть окрашены в массе, ламинированы или кашированы.

Основные преимущества системы

Профили созданы по инновационным технологиям, поэтому просты в использовании. Практически не нуждаются в уходе. Следить за чистотой гладкой блестящей поверхности очень просто. По желанию можно выбрать смещенные, мягко скошенные или закругленные створки.

Конструкция имеет хорошую теплоизоляцию, защищает помещение от теплопотерь. Они устойчивы к взлому, хорошо пропускают световые потоки. Срок службы – до 40 лет. Подходят для квартир, окна которых выходят на оживленную трассу, стройку. Могут монтироваться в производственных помещениях с высоким уровнем шума.

Где купить

Стильный и блестящий оконный профиль рекомендуем приобретать в компании «Софос Окна». Здесь работают подлинные мастера своего дела, которые знают об окнах все. Фирма гарантирует качество продукции и монтажных работ, предоставляет постпродажное обслуживание.

На официальном сайте можно ознакомиться с фото-примерами выполненных работ, узнать информацию о предлагаемых услугах. Здесь же имеются два удобных онлайн-сервиса: возможность рассчитать примерную стоимость работ на калькуляторе. А также оформить бесплатный выезд замерщика.

Важно понимать, что профили немецкого производителя не могут стоить очень дешево. Но некоторые компании делают большие наценки, что не выгодно покупателю. «Софос Окна» придерживается иной политики. Во главе угла находится клиент и его интересы, поэтому от необоснованного завышения цены фирма отказалась. Она предпочитает делать все работы на высшем уровне, чтобы клиенты сами рекомендовали ее своим друзьям.

Экологически чистая профильная система Rehau Brilliant Design станет достойным украшением жилого дома или коммерческой недвижимости. Гладкая поверхность хорошо пропускает свет, а сам профиль защищает от влаги и ветра.