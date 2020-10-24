Кровати из сосны: преимущества и недостатки

Все чаще и чаще люди стали обустраивать свои дома и квартиры при помощи мебели из природных материалов. Например, кровать из сосны выглядит невероятно эффектно, создает атмосферу уюта и теплоты в спальне, а еще успокаивающе влияет на человека.

Плюсы и минусы

Кровать из соснового бруса обладает следующими достоинствами:

приятный внешний вид и сочетание с любым интерьером;

приемлемая цена;

экологическая чистота: эфирные масла в смоле положительно влияют на нервную систему человека;

длительный срок службы: изделия из сосны стойко переносят температурные и влажностные скачки;

простота в уходе: достаточно просто протереть мебель обычной салфеткой и составом для блеска;

многочисленная сборка не сказывается на качественных характеристиках кровати;

сосну разрешено окрашивать в любой цвет.

Недостатки:

в случае неверной обработки дерева начнет выделяться смола;

природный материал имеет неоднородную структуру и может темнеть пятнами;

в случае механического влияния могут образовываться сколы и царапины.

Виды оснований

Сплошное

В основе такой конструкции лежат два элемента — древесный щит и опоры. И хотя кровать имеет довольно привлекательный внешний вид, особым спросом не пользуется, так как непрактична. Существует высокий риск, что дно провиснет, ведь сосна не слишком жесткий материал. Следующий недостаток сплошного основания — отсутствие естественного вентилирования матраса, что отрицательно скажется на его состоянии в дальнейшем.

Реечное

Основа кровати — рама, выполненная из дерева или металла.

Она оснащена:

эластичными ламелями или достаточно жесткими рейками, крепеж которых выполняется на определенной дистанции;

подпорками, которые придают каркасу жесткость.

Реечное основание позволяет предотвратить проявление прогибов, обеспечивает интенсивную вентиляцию матраса, что положительно сказывается на сне.

С подъемным механизмом

Такие основания просто поднимаются вверх при помощи газлифтов. Ящики, которые маскируют рамы для матрасов, можно использовать для хранения постельного белья.

Стилевое решение

При выборе кровати из соснового бруса нужно учитывать общий дизайн помещения, в котором мебель будет установлена.

Минимализм

Этот стиль самый выгодный с точки зрения как внешнего вида, так и цены. Такая кровать впишется в абсолютно любой дизайн и при этом сразу привлечет к себе внимание. Можно приобрести двуспальную или компактную мебель, которая прекрасно впишется в небольшую спальню.

Хай-тек

Это все тот же минимализм, только с четкими формами и острыми углами. Для такой мебели необходимы осветительные приборы определенного вида для придания помещению современного вида.

Преимущества стиля:

эстетический внешний вид;

высокая прочность;

практичность.

Кантри

Такие кровати выглядят массивно, так как при их изготовлении применяют большое количество декора. Например, можно получить мебель в виде ковбойского салуна с массивным пьедесталом, с острыми углами и большим изголовьем. Особым спросом пользуются кровати под старину.

Прованс

У кроватей небольшие изголовья и отсутствуют любые излишества. Окраска у мебели природная или же светлая: молочная, бежевая, белая. Кровати в стиле прованс относят к европейской классике.

Классика

Кровати не уступают по популярности мебели в минималистическом стиле. Основное преимущество — длительный срок службы. А внешний вид можно с легкостью изменить самостоятельно при помощи различного декора.