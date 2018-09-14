Какую современную мебель лучше выбрать для бара и кафе

Меблировка помещения играет огромную роль. Ведь, это является первым, что видит клиент при входе в заведение. Атмосфера состоит из множества тонкостей и деталей: музыка, интерьер, мебельные конструкции, цветовое решение, качество обслуживания, внешний вид встречающего администратора. Все это играет огромную роль в привлечении клиентов. Что особенно важно для любого публичного заведения. Ведь, как не крутите, но это бизнес. А каждый, кто затевает свое собственное дело, рассчитывает заработать.

Чтобы Ваша мебель в баре прослужила как можно дольше, покупайте модели с гладкими поверхностями, без тканевых обшивок. В этом плане особенно хороши современные стулья из дерева и пластика. Пластиковые стулья на высоких ножках, ярких, сочных окрасов отлично смотрятся возле барной стойки. Деревянные модели актуальны для столиков, за которыми обычно располагаются целые компании. Кресла и диваны — это не самые востребованные изделия, они уместны только в специальных VIP-залах. В подобных комнатах можно позволить и мягкую меблировку.

Мебель в кафе или бар отличается рядом своих особенностей среди других конструкций. Во-первых, в коллекциях данного сегмента Вы вряд ли найдете модели с мягкими покрытиями стульев (кресел), диванов. Почему так? Конечно, можно купить и такие конструкции. Но зачем? Подумайте только, что станет с подобной меблировкой при длительном использовании. Ведь, как правило, в таких заведениях люди веселятся и не особенно следят за аккуратностью своего поведения. Поэтому возникновение пятен — частое зрелище. Постоянно проливаются коктейли, роняются тарелки.

Мебель в бар, к слову сказать, возможно изготовить и по индивидуальному чертежу. Эту услугу может предложить практически каждая организация. Все, что Вам необходимо — это четко представлять, какую меблировку Вы хотите. Оригинально смотрятся и различные декоративные детали в помещениях — стеллажи, оконные рамы, двери, сундуки, люстры. Их лучше всего покупать уже после того, как весь внешний вид помещения будет завершен. Это поможет их более удачно подобрать.

В тоже время, если у Вас есть такая возможность, посоветуйтесь с дизайнером — он может составить целый дизайн-проект, в котором будут рассчитаны все детали и мельчайшие нюансы интерьера помещения. Среди декоративных элементов наиболее использованными является резьба по дереву и вставки с ковки. Что касается пластик, то здесь акцент ставится, как правило, на цветовые сочетания.



Мебель в бар отличается способом тонировки, цветом покрытия, функциональными особенностями. Так, в барных стойках возможно различное наличие шкафчиков, полочек, отделений для хранения того или иного вида продуктов. К слову сказать, именно от размеров и сложности конструкции и зависит итоговая цена за ее приобретение. Наиболее удобно совершать покупки через интернет. Такие приобретения, как правило, не несут за собой дополнительных переплат.