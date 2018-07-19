Как сделать печать на футболках?

Печать на футболках — это одна из самых востребованных услуг в данной сфере. С помощью такого решения можно быстро и недорого превратить обычную футболку в хороший подарок для друга, второй половинки или коллеги по работе. Сегодня существует несколько возможных вариантов нанесения печати на футболки или другое тканевое изделие, и каждый из них будет лучшим для решения конкретных задач.

Методы нанесения печати на ткань

Шелкография. Это один из лучших вариантов нанесения картинки на футболки в промышленном масштабе. Это прямой тип печати посредством трафаретов, при этом для каждого цвета он свой. Такой подход позволяет регулировать толщину слоя наносимой краски определенного цвета. Недостатками здесь будут высокая цена и невозможность печати фотографий.

Это один из лучших вариантов нанесения картинки на футболки в промышленном масштабе. Это прямой тип печати посредством трафаретов, при этом для каждого цвета он свой. Такой подход позволяет регулировать толщину слоя наносимой краски определенного цвета. Недостатками здесь будут высокая цена и невозможность печати фотографий. Термотрансфер. Это промежуточный тип печати, при котором рисунок сначала наносится на бумагу, а затем уже на футболку. Может использоваться как шелкография, так и офсет. Краска высыхает с помощью термопресса. Преимущества здесь следующие: отсутствие ограничений по типу ткани, доступная цена. Среди недостатков можно выделить невозможность нанесения отдельного рисунка на каждое изделие, существенные временные затраты.

Это промежуточный тип печати, при котором рисунок сначала наносится на бумагу, а затем уже на футболку. Может использоваться как шелкография, так и офсет. Краска высыхает с помощью термопресса. Преимущества здесь следующие: отсутствие ограничений по типу ткани, доступная цена. Среди недостатков можно выделить невозможность нанесения отдельного рисунка на каждое изделие, существенные временные затраты. Термоаппликация. В этом случае большая част работы выполняется вручную: отборка лишних кусков ленты, сборка рисунка, что обеспечивает высокое качество печати, возможность выбора фактуры ленты, большой выбор расцветок. Недостатками здесь выступают большие временные затраты на подготовку, невозможность нанесения больших картинок.

В этом случае большая част работы выполняется вручную: отборка лишних кусков ленты, сборка рисунка, что обеспечивает высокое качество печати, возможность выбора фактуры ленты, большой выбор расцветок. Недостатками здесь выступают большие временные затраты на подготовку, невозможность нанесения больших картинок. Косвенная печать. Здесь на начальном этапе рисунок наносится на бумагу или же специальную ленту. Это дает возможность наносить разный рисунок на каждую футболку, а также обеспечивает бюджетную цену метода. Но при этом имеются ограничения в виде материала футболки.

Здесь на начальном этапе рисунок наносится на бумагу или же специальную ленту. Это дает возможность наносить разный рисунок на каждую футболку, а также обеспечивает бюджетную цену метода. Но при этом имеются ограничения в виде материала футболки. Текстильная печать. Это прямая печать с использованием специализированного ПУ. В данном случае можно отметить высокое качество печати и возможность переменного нанесения рисунка. Из недостатков: сложности в нанесении рисунка на цветные футболки, высокая цена и большие временные траты на подготовительные мероприятия.

Выбор метода печати на футболки для презента или же для проведения мероприятий зависит от материала изготовления футболки, тиража и типа наносимого рисунка. Наиболее качественной будет шелкография и текстильная печать. Однако при выборе метода печати нужно учитывать вид материала, временные и денежные затраты, а также тираж и назначение изделия.

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