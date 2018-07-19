Как сделать печать на футболках?

Печать на футболках — это одна из самых востребованных услуг в данной сфере. С помощью такого решения можно быстро и недорого превратить обычную футболку в хороший подарок для друга, второй половинки или коллеги по работе. Сегодня существует несколько возможных вариантов нанесения печати на футболки или другое тканевое изделие, и каждый из них будет лучшим для решения конкретных задач.
Методы нанесения печати на ткань
- Шелкография. Это один из лучших вариантов нанесения картинки на футболки в промышленном масштабе. Это прямой тип печати посредством трафаретов, при этом для каждого цвета он свой. Такой подход позволяет регулировать толщину слоя наносимой краски определенного цвета. Недостатками здесь будут высокая цена и невозможность печати фотографий.
- Термотрансфер. Это промежуточный тип печати, при котором рисунок сначала наносится на бумагу, а затем уже на футболку. Может использоваться как шелкография, так и офсет. Краска высыхает с помощью термопресса. Преимущества здесь следующие: отсутствие ограничений по типу ткани, доступная цена. Среди недостатков можно выделить невозможность нанесения отдельного рисунка на каждое изделие, существенные временные затраты.
- Термоаппликация. В этом случае большая част работы выполняется вручную: отборка лишних кусков ленты, сборка рисунка, что обеспечивает высокое качество печати, возможность выбора фактуры ленты, большой выбор расцветок. Недостатками здесь выступают большие временные затраты на подготовку, невозможность нанесения больших картинок.
- Косвенная печать. Здесь на начальном этапе рисунок наносится на бумагу или же специальную ленту. Это дает возможность наносить разный рисунок на каждую футболку, а также обеспечивает бюджетную цену метода. Но при этом имеются ограничения в виде материала футболки.
- Текстильная печать. Это прямая печать с использованием специализированного ПУ. В данном случае можно отметить высокое качество печати и возможность переменного нанесения рисунка. Из недостатков: сложности в нанесении рисунка на цветные футболки, высокая цена и большие временные траты на подготовительные мероприятия.
Выбор метода печати на футболки для презента или же для проведения мероприятий зависит от материала изготовления футболки, тиража и типа наносимого рисунка. Наиболее качественной будет шелкография и текстильная печать. Однако при выборе метода печати нужно учитывать вид материала, временные и денежные затраты, а также тираж и назначение изделия.
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