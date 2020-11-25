Эргономичные и функциональные раздвижные двери

Существует множество различных моделей и типов дверей. Одним из наиболее предпочтительных типов являются раздвижные межкомнатные двери. Среди обширного ассортимента дверей, составляющих ассортимент компании FLATWOOD, представлены внутренние раздвижные двери, доступные в нескольких размерах, как в одностворчатом, так и в двухстворчатом исполнении.

В ассортименте есть раздвижные двери, предназначенные для установки и в настенном исполнении. Обе системы идеально подходят для помещений с небольшой площадью или в местах, где невозможно использовать наклонные решения. На официальном сайте https://flatwood.com.ua/products/odnostvorchatie_razdvignie_dveri283/ компании FLATWOOD предлагаются изделия с высокой эстетикой, оснащенные функциональной ходовой частью из прочных профилей.

Предлагаем вам ознакомиться с решениями, представленными в каталоге, и выбрать товар в том цвете и размере крыла, которые вас интересуют. Разнообразие представленных ценовых, визуальных и технических возможностей означает, что выбор действительно широк и удовлетворяет самые разные вкусы.

Интересной разновидностью двустворчатых раздвижных дверей также являются белые межкомнатные двери, которые могут добавить стиля любому пространству. Это также хороший выбор для мест, где открывающиеся двери могут вызвать столкновение. Использование раздвижных дверей также будет работать в комнатах, которые открываются изредка или для огромных пространств, например, гостиной с вестибюлем.

Раздвижные двери вдоль стены можно использовать в качестве дополнительного декоративного элемента в комнате. Это решение доступно во многих вариантах. С учетом потребностей потребителей, представлены двустворчатые двери в разных стилях. Любителям современного стиля предлагаются двери с современным дизайном. Напротив, к элегантным и приглушенным интерьерам гораздо больше подходят двери в классическом стиле.

Раздвижные двери представляют собой совершенно иное разделение пространства по сравнению с традиционными дверями.

В открытом состоянии они не занимают полезного места. Они скользят по специальной рейке, установленной над дверным проемом. Такое решение чаще всего используется в небольших помещениях или там, где нет места для традиционного открывания дверей.

Независимо от того, какой тип раздвижной двери выберет пользователь, это современное и эргономичное решение подойдет практически для любого дома или квартиры.