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Бумажные полотенца в рулоне от компании «Solaris»

Дек 18, 2020СтильКомментарии к записи Бумажные полотенца в рулоне от компании «Solaris» отключены

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В нынешней сложной эпидемиологической ситуации крайне важно поддерживать гигиену. Нужно с особым трепетом подходить к регулярному мытью рук и их обработке различными противовирусными средствами. Не менее важным является и вытирание рук от влаги. Бумажные полотенца в рулоне — это современные, удобные и многофункциональные гигиенические средства. С помощью них вы можете не только поддерживать свою личную гигиену, но обеспечить её для целого ряда людей. Например, если вы руководитель компании или какого-либо офиса, то закупка таких полотенец будет прекрасным решением. В компании «Solaris» вы можете приобрести качественные и экологически чистые бумажные полотенца в любых количествах.

Преимущества бумажных полотенец

Главное гигиеническое преимущество таких полотенец — минимальный контакт. Лишь один человек один раз пользуется полотенцем. Ввиду этого отсутствует риск передачи инфекции другим людям. Также такие полотенца не нужно стирать, гладить, сушить и так далее. Они крайне легко утилизируются и не представляют угрозы для природы.

Основные достоинства бумажных полотенец:

  • быстро впитывают большое количество влаги;
  • просты в использовании;
  • могут очищать руки от грязи и прочих веществ;
  • подходят для очистки столов и другой мебели;
  • можно пропитывать еду для устранения лишней влаги или жира.

Таким образом бумажные полотенца являются идеальным средством гигиены в современном мире.

Удобство рулонов обуславливается их экономичностью и повышенной функциональностью. Вы можете отматывать полотенца до тех пор, пока не получите требуемый размер.

Не стоит забывать и про держатели для бумажных полотенец.

Держатели для полотенец

Для бумажных полотенец есть очень удобные держатели. Они не только удобны, но и надёжны. Практически все держатели, представленные в компании «Solaris», закрываются на ключ. Это исключает вероятность кражи полотенца.

Подобный держатель для полотенец ещё и довольно экономен. Он позволяет выдавать лишь один лист бумаги.

Многими специалистами рекомендуется использование именно бумажных полотенец, а не сушилок для рук. Это объясняется повышенной опасностью сушилок, так как они могут перегревать кожу и заражать её всевозможными бактериями.

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Обращайтесь в компанию «Solaris»

В организации представлено большое количество качественного санитарно-гигиенического оборудования от самых известных брендов. Компания заботится о здоровье своих клиентов и предлагает исключительно проверенные продукты.

Организация поставляет свою продукцию как оптом, так и в розницу. С «Solaris» сотрудничает огромное количество крупных и известных торговых сетей. Компании доверяют розничные потребители. Подобная репутация выделяет «Solaris» на фоне конкурентов.

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