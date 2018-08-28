Замороженный хлеб — тенденция современности

Швейцарская кухня сочетает в себе множество европейских кухонь — французскую, немецкую, итальянскую. В стране производится много видов хлеба и кондитерских изделий, которые подаются к различным блюдам.
Швейцария богата своими хлебопекарными и рецептурными традициями. Несмотря на разные рецепты и выпечку хлеба в разных уголках страны, общее для всех швейцарцев — плетеный хлеб. Многообразные булочки, которые похожи на завязанный узел или хлеб, похожий по форме на колос пшеницы — все это традиционный хлеб для Швейцарии.
В настоящее время на современном рынке востребованы компании, предлагающие оптовые поставки замороженного хлеба и био-хлеба из Европы. В частности, обратившись на официальный сайт компании «Гермес», можно получить всю необходимую информацию о поставке данного вида продукции, а также воспользоваться выгодными предложениями. В западных странах продажа различных сортов замороженного хлеба и кондитерских изделий достигает до девяноста процентов.
Замороженный хлеб — это хлебный полуфабрикат. Для его производства применяются инновационные методы заморозки хлеба. Как правило, замороженный хлеб представлен в трех вариантах:
- сырой хлеб, который необходимо приготовить;
- частично выпеченные заготовки;
- готовые хлебо-булочные изделия.
Даже гурманы не смогут отличить по вкусу такой хлеб от традиционного. Замороженный хлеб пользуется популярностью у владельцев ресторанов, так как постоянная свежая выпечка — способ привлечь больше посетителей. Данный полуфабрикат залог успеха предпринимателей, владеющих минипекарнями, так как это экономит средства и время в выпуске конечного продукта. Также замороженный хлеб пользуется спросом у домохозяек, которые кормят своих домочадцев свежей выпечкой.
Замороженный хлеб, как правило, разделяется на четыре вида: из смешанной муки, из белой муки, из ржаной муки и, так называемый, био-хлеб, который приготавливается из экологически чистой муки.
Хлебный полуфабрикат можно приобрести и в розничной торговле. Для потребителя приобретение данного продукта — это выгодно и удобно, потому что для его приготовления потребуется минимальное количество времени и затрат труда.
Преимущества замороженного хлеба для использования в пекарнях:
- производство хлеба на малых площадях;
- отсутствие отходов;
- применение гибких технологий;
- долгий срок хранения без потери вкусовых качеств;
- сохранение витаминного состава;
- быстрая окупаемость при производстве данного вида хлеба.