Замороженный хлеб — тенденция современности

Швейцарская кухня сочетает в себе множество европейских кухонь — французскую, немецкую, итальянскую. В стране производится много видов хлеба и кондитерских изделий, которые подаются к различным блюдам.

Швейцария богата своими хлебопекарными и рецептурными традициями. Несмотря на разные рецепты и выпечку хлеба в разных уголках страны, общее для всех швейцарцев — плетеный хлеб. Многообразные булочки, которые похожи на завязанный узел или хлеб, похожий по форме на колос пшеницы — все это традиционный хлеб для Швейцарии.

В настоящее время на современном рынке востребованы компании, предлагающие оптовые поставки замороженного хлеба и био-хлеба из Европы. В частности, обратившись на официальный сайт компании «Гермес», можно получить всю необходимую информацию о поставке данного вида продукции, а также воспользоваться выгодными предложениями. В западных странах продажа различных сортов замороженного хлеба и кондитерских изделий достигает до девяноста процентов.



Замороженный хлеб — это хлебный полуфабрикат. Для его производства применяются инновационные методы заморозки хлеба. Как правило, замороженный хлеб представлен в трех вариантах:

сырой хлеб, который необходимо приготовить;

частично выпеченные заготовки;

готовые хлебо-булочные изделия.

Даже гурманы не смогут отличить по вкусу такой хлеб от традиционного. Замороженный хлеб пользуется популярностью у владельцев ресторанов, так как постоянная свежая выпечка — способ привлечь больше посетителей. Данный полуфабрикат залог успеха предпринимателей, владеющих минипекарнями, так как это экономит средства и время в выпуске конечного продукта. Также замороженный хлеб пользуется спросом у домохозяек, которые кормят своих домочадцев свежей выпечкой.

Замороженный хлеб, как правило, разделяется на четыре вида: из смешанной муки, из белой муки, из ржаной муки и, так называемый, био-хлеб, который приготавливается из экологически чистой муки.

Хлебный полуфабрикат можно приобрести и в розничной торговле. Для потребителя приобретение данного продукта — это выгодно и удобно, потому что для его приготовления потребуется минимальное количество времени и затрат труда.

Преимущества замороженного хлеба для использования в пекарнях: