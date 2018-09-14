Выбираем корпусную мебель с качественной фурнитурой

Выбирая корпусную мебель, можно сколько угодно размышлять на тему подходящего дизайна, цвета, соответствия интерьеру комнаты, где она будет расставлена. При этом главный аспект, на который необходимо обращать внимание в первое очередь это качества материалов, из которых эта самая мебель изготавливается, а также на качество и надежность фурнитуры.

Фурнитура: в мелочах главное!

Фурнитура, используемая в изготовлении корпусной мебели, тоже играет немаловажную роль. Дешевая фурнитура годится, разве что, для одноразового использования. С ее помощью можно собрать шкаф, установить его, и больше никогда не трогать. Качественные элементы крепежа, в частности, мебельные петли, позволяют многократно разбирать и собирать мебель, перевозить ее, без риска потери комплектных частей.

Мебельная стенка от проверенных, зарекомендовавших себя производителей, будет собрана с помощью надежной фурнитуры. Полки будут крепиться на добротных металлических уголках, а не на хлипких пластиковых. Дверцы – плавно и аккуратно закрываться, иметь возможность регулирования по ширине, глубине и высоте.

Кстати, о дверцах — это лицо вашей мебели

Да, можно со всей уверенностью утверждать, что дверцы являются «лицом» корпусной мебели. Предельно лаконичные или с оригинальным декором, комбинированные со стеклом или без него, именно они акцентируют внимание покупателя в первую очередь.

Следует проверить надежность крепежной фурнитуры на дверцах, плавность хода при открывании. Более удобны мебельные дверцы с автоматическими доводчиками. Дверцы, которые открываются вверх, удерживаются обычно механическими кронштейнами или газовыми амортизаторами. Последние значительно увеличивают общую стоимость мебели.

Надежный производитель – залог удачной покупки

Действительно качественная и долговечная мебель производится только достаточно крупными компаниями, с использованием дорогостоящего оборудования. Успешный производитель может позволить себе содержание производственных цехов больших площадей, штата опытных квалифицированных работников.

Разработка фабричных моделей, красивых, прочных, продуманных до мелочей, осуществляется профессиональными конструкторами, художниками-дизайнерами. Избегайте кустарных изделий подпольных мебельных цехов – качеством там, как говорится, и не пахнет.

В современных условиях наиболее востребованным материалом для изготовления корпусной мебели выступают ДСП и ДВП. Само собой, предметы мебельного интерьера из цельного массива дерева никто не отменял, но стоимость их по-прежнему остается доступной далеко не каждому покупателю. Поэтому остановим свое внимание именно на указанных выше материалах.

Вся поверхность плит ДСП и ДВП обработана специальной пленкой различного вида отделки. От ее качества зависит срок эксплуатации изделия, его надежность, внешний вид. При надавливании на поверхность плиты, например, ногтем, не должно оставаться никаких следов.

Кромка по краю изделия должна безупречно прилегать, не образуя зазоров, и, тем более, не отходить или задираться. Следов клея также не должно быть видно. Сама кромка должна иметь достаточную толщину и плотность, чтобы не раскрошиться через год-два эксплуатации.

Перед покупкой необходимо уточнить, кто производитель материала, удостовериться в наличии сертификатов качества у продавца.