Установка перголы в саду

Есть основные принципы, которыми не стоит пренебрегать при установке перголы на своем участке:

1. Для того чтобы создавать ощущение покоя и уединения, пергола должна выглядеть легко, независимо от материалов, из которых она изготовлена.

2. Сопоставимость габаритов конструкции с размером участка – маленькая пергола в большом саду потеряется, большая в маленьком — создаст нагромождение.

3. Конструкция должна быть крепкой, так как вьющиеся растения развиваются быстрыми темпами, становясь тяжелыми и массивными. Также следует хорошо продумать проект, ведь пергола имеет большую парусность, поэтому высота её не должна превышать 2,5 м, да и устанавливать ее хорошо бы с учетом розы ветров.

4. Нужно помнить, что зимой пергола будет лишена зеленого убранства, а значит, будут заметны все изъяны (если они есть). Так что лучше заранее позаботиться о ее декоративных качествах, чтобы эстетическое удовольствие от ее созерцания длилось круглый год.

5. Если конструкция из дерева, то ее необходимо регулярно обрабатывать антисептическими растворами, так как из-за полива (и не только!) возникает избыточная влажность. Кстати, в случае с металлом обработка тоже необходима во избежание коррозии.

Секции для перголы можно купить в специализированном магазине и собрать ее самому, можно заказать готовую конструкцию у специалистов, можно сделать полностью своими руками, главное, чтобы она приносила радость вам и вашим близким.