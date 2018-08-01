Установить пластиковые окна с гарантией

Как вы считаете, насколько просто правильно выбрать металлопластиковые окна? Что сложного и какие подводные камни могут ожидать неопытного клиента? Многие покупатели начинают даже слегка «теряться», когда поставщики изделий начинают задавать различные вопросы относительно предназначения будущего остекления.

Казалось бы: все окна и стеклопакеты одинаковы, однако это далеко не так. При выборе некачественной продукции от недобросовестного поставщика можно получить прямо противоположный результат. Современные стеклопакеты могут отличаться по десяткам параметрами и свойствам, в зависимости от бренда, типа профиля и стекла ценовой сегмент колеблется в достаточно широких пределах.

Важно понимать, что надежный и долговечный стеклопакет должен иметь определенное число камер в раме профиля, качественную шумо и теплоизоляцию, герметизацию пакета. Дополнительное армирование препятствует деформации рамы окна, что часто случается после зимнего сезона или при постоянном использовании створок.

Количество стекол в стеклопакете также весьма важно: два, три или четыре стекла в раме формируют одно, двух и трехкамерные окна. Чем больше камер (пространств между стеклами), тем надежнее защита от посторонних звуков, сквозняков, тем меньше потери тепла.

Энергоэффективные и теплосберегающие окна

Важным параметром продукции является функция энергосбережения. Специальные стеклопакеты этой ценовой категории стоят несколько дороже, однако польза от их использования неоценима. Казалось бы, чем может помочь специальное напыление на стеклах и инертный газ, закачанный в межстекольные камеры?

На самом деле, как показывает практика, применение такой продукции позволит вам дополнительно сэкономить при оплате счетов за электричество. Если вы проживаете в достаточно суровом климате, а период отопления составляет 4-5 месяцев, то дополнительная экономия в районе 20-25% будет как нельзя кстати.

Даже несколько завышенная цена на энергоэффективные изделия не должна вас отпугнуть: обычно такие окна достаточно быстро окупаются и уже через 3-5 сезонов вам удастся «отбить» вложения с лихвою. Если вы всерьез намереваетесь вложиться в комфорт и уют в своем доме, обратите внимание на предложения от компании «Окна Маркет», на сайте которой всегда можно подобрать подходящие окна с гарантией. Постоянно в наличии окна производства Украина (Lider, OpenTeck, Windom, WDS) и производства Германии (KBE, Veka, Rehau, Salamander).

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